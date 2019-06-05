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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
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Финансы ,  
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Группа «Абсолют» вложит $50 млн в страховой проект на big data
Группа «Абсолют» миллиардера Александра Светакова инвестирует $50 млн в страховую онлайн-платформу, определяющую цену каско на основе big data. У молодежи может быть меньше шансов попасть в ДТП, чем у опытного водителя на Ferrari
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Группа «Абсолют» летом запустит страховой онлайн-проект под названием Mafin, который на первом этапе будет специализироваться на продаже полисов каско и ОСАГО, рассказал РБК совладелец группы Александр Светаков (занимает 43-е место в списке Forbes с состоянием $2,5 млрд). У группы уже есть компания «Абсолют Страхование» (входит в топ-50 по сбору страховых премий в 2018 году рейтинга «Эксперт РА»). Mafin станет отдельным юридическим лицом, также подконтрольным группе (помимо Светакова «Абсолют» принадлежит Андрею Косолапову и Андрею Трускову), но будет продавать полисы «Абсолют Страхования».

В чем суть проекта

Пятилетний план развития Mafin предусматривает инвестиции в размере $50 млн, сказал Светаков, добавив, что сумма в дальнейшем может меняться. Над проектом группа работает около года, в качестве консультанта привлекалась консалтинговая компания McKinsey. «В течение пяти лет мы планируем выйти на самоокупаемость и получить порядка 100 тыс. клиентов», — отметил бизнесмен. Для «Абсолют Страхования» автокаско сейчас не профильный сегмент — такие страховки есть лишь у 3 тыс. из 600 тыс. розничных клиентов компании.

В первую очередь новая платформа будет развиваться в Москве и Московской области, где сосредоточено основное количество ее потенциальных клиентов. На 2020 год запланирован выход на рынок Санкт-Петербурга, в дальнейшем географию проекта планируется расширять, но конкретные решения будут приниматься позднее. Целевую аудиторию в Москве и Санкт-Петербурге группа оценивает в 2 млн человек.

Все продажи на платформе Mafin будут осуществляться только онлайн — через мобильное приложение или сайт, пояснил РБК гендиректор Mafin Алексей Тимонин. По его словам, от других интернет-проектов по продаже страховок Mafin будет отличаться двумя факторами:

  • во-первых, процесс покупки страховки и урегулирования страхового случая целиком будет проходить онлайн — от загрузки документов до осмотра повреждений прямо через мобильное приложение;
  • во-вторых, при формировании цены будет использоваться анализ больших данных (big data) на основе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. В результате будет использоваться более 70 факторов в отличие от десяти коэффициентов, которые применяют классические страховщики. По оценкам Mafin, такая система позволит снизить стоимость полиса на 10–20% для 70% клиентов.

В 2018 году объем страховых сборов по каско в России составил 168,7 млрд руб., из них на «Абсолют Страхование» приходится около 500 млн руб. Это 23-е место по объему собранных премий по итогам 2018 года, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. Выход на 100 тыс. клиентов через пять лет позволит компании занять не более 2% этого рынка, указывает Шарапов. По его словам, при запуске нового проекта речь идет «не о прорыве на рынок», а о тестировании новых технологий. «Чем больше у страховщика коэффициентов, тем лучше получится оценить риск», — указывает эксперт.

Подробнее о страховании на основе big data и других проектах Александра Светакова читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Ирина Парфентьева, Анна Пустякова, Георгий Макаренко
Теги: Абсолют, автострахование, КАСКО, ОСАГО
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