Группа «Абсолют» вложит $50 млн в страховой проект на big data

Группа «Абсолют» миллиардера Александра Светакова инвестирует $50 млн в страховую онлайн-платформу, определяющую цену каско на основе big data. У молодежи может быть меньше шансов попасть в ДТП, чем у опытного водителя на Ferrari

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Группа «Абсолют» летом запустит страховой онлайн-проект под названием Mafin, который на первом этапе будет специализироваться на продаже полисов каско и ОСАГО, рассказал РБК совладелец группы Александр Светаков (занимает 43-е место в списке Forbes с состоянием $2,5 млрд). У группы уже есть компания «Абсолют Страхование» (входит в топ-50 по сбору страховых премий в 2018 году рейтинга «Эксперт РА»). Mafin станет отдельным юридическим лицом, также подконтрольным группе (помимо Светакова «Абсолют» принадлежит Андрею Косолапову и Андрею Трускову), но будет продавать полисы «Абсолют Страхования».

В чем суть проекта

Пятилетний план развития Mafin предусматривает инвестиции в размере $50 млн, сказал Светаков, добавив, что сумма в дальнейшем может меняться. Над проектом группа работает около года, в качестве консультанта привлекалась консалтинговая компания McKinsey. «В течение пяти лет мы планируем выйти на самоокупаемость и получить порядка 100 тыс. клиентов», — отметил бизнесмен. Для «Абсолют Страхования» автокаско сейчас не профильный сегмент — такие страховки есть лишь у 3 тыс. из 600 тыс. розничных клиентов компании.

В первую очередь новая платформа будет развиваться в Москве и Московской области, где сосредоточено основное количество ее потенциальных клиентов. На 2020 год запланирован выход на рынок Санкт-Петербурга, в дальнейшем географию проекта планируется расширять, но конкретные решения будут приниматься позднее. Целевую аудиторию в Москве и Санкт-Петербурге группа оценивает в 2 млн человек.