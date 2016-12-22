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ВТБ направит на выплату дивидендов 61% прибыли
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ВТБ направит на выплату дивидендов 61% прибыли
Финансы, 10:17
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ВТБ направит на выплату дивидендов 61% прибыли
Банк ВТБ запланировал направить на дивиденды за 2017 год больше 50% чистой прибыли, запрашиваемой правительством, говорят источники РБК. Государство получит столько же, сколько за 2016 год, а миноритарии — в 2,7 раза больше
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Банк ВТБ по итогам 2017 года намерен направить на выплату дивидендов 73,5 млрд руб., сообщили РБК два источника, знакомые с повесткой запланированного на 16 апреля заседания наблюдательного совета банка. Это 61% от чистой прибыли ВТБ за прошлый год, составившей 120,1 млрд руб.

Согласно текущим предложениям, государство в общей сложности по всем типам акций должно получить 56 млрд руб., миноритарии — 17,5 млрд руб., говорят источники. На такую же сумму ВТБ выплатил государству дивиденды по итогам 2016 года, миноритарии тогда получили меньше — 6,3 млрд руб. В пресс-службе ВТБ отказались от комментариев, в Росимуществе не ответили на запрос РБК.

По данным источников РБК, при выплатах за 2017 год дивиденды по типам акций предполагается распределить следующим образом: на обыкновенные акции направить 44,8 млрд руб., на привилегированные акции первого типа — 11,8 млрд руб., на привилегированные акции второго типа — 16,95 млрд руб. Дивиденды по привилегированным акциям также перечисляются государству. 

Дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций ВТБ предполагается равной — на уровне 5,51%. Доходность рассчитана, исходя из средней цены акций за 2017 год. 

При реализации такой схемы выплаты по дивидендам будут перераспределены в пользу обыкновенных акций, сказал собеседник РБК. По его словам, государство получит столько, сколько предполагало, но в основном не по префам, а по обыкновенным акциям, доходность по которым при такой схеме вырастет.

Соответственно, миноритарии получат больше, чем в прошлом году.
По неофициальным данным, дивиденды ВТБ вырастут более чем в 2,5 раза и составят 0,0029 рубля на обыкновенную акцию, обозначил ожидания рынка аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин. Такое решение, по его словам, будет хорошо воспринято инвесторами. После долгого падения акций ВТБ, менеджмент ищет способы как вернуть интерес к ним, и улучшение дивидендной политики — правильный шаг, полагает аналитик. «А государству, как владельцу и обыкновенных и привилегированных акций, не особо важно через какой тип акций они будут получать дивиденды», — подчеркнул он.

Ранее правительство согласилось с предложением менеджмента банка уровнять дивидендную доходность всех акций банка. Но в отличие от обыкновенных акций, привилегированные не обращаются на рынке и для расчета их доходности будет, по всей видимости, взята их номинальная стоимость, предполагает Ганелин.

Основным акционером ВТБ является государство в лице Росимущества, ему принадлежит 60,9% обыкновенных акций. Привилегированные акции первого типа были размещены в пользу Минфина при конвертации субординированного займа от ФНБ в капитал банка. Привилегированные акции второго типа были размещены в пользу Агентства по страхованию вкладов при докапитализации ВТБ через ОФЗ. Крупным миноритарием ВТБ является санируемый банк «ФК Открытие», владеющий 9% обыкновенных акций, пакеты остальных акционеров меньше 5% акций. Цены на акции банка, по данным Мосбиржи, в 2017 году снизились на 37% (с 0,07419 до 0,04711 руб. за штуку) на фоне присоединения ВТБ24 к ВТБ.

Авторы: Анастасия Криворотова, Анна Михеева.
Теги: ВТБ , дивиденды
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