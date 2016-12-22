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«ФК Открытие» поучаствовал в обмене скандальных облигаций «Россия-2030»
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«ФК Открытие» поучаствовал в обмене скандальных облигаций «Россия-2030»
Финансы, 14:03
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«ФК Открытие» поучаствовал в обмене скандальных облигаций «Россия-2030»
«ФК Открытие» поучаствовал в обмене Минфином облигаций выпуска «Россия-2030». Бывшему акционеру банка — «Открытие Холдингу» — принадлежало больше половины этих бондов. У бумаг — длинная история, восходящая еще к советскому долгу
Фото: Олег Яковлев / РБК

Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью телеканалу РБК рассказал, что банк избавился от части суверенных еврооблигаций «Россия-2030», основным держателем которых он являлся. Банк участвовал в процедуре обмена «Россия-2030» на другие выпуски суверенных облигаций, которую за последние месяцы Минфин запускал дважды. Объемы, которые обменял банк, Задорнов не уточнил, сославшись на то, что это «чувствительная рыночная информация».

Обмен бондов «Россия-2030», как отметил Задорнов, был важен и для правительства, и для «ФК Открытие» — власти смогли «удлинить» долг и облегчить процентные расходы, а банк — исправить дисбаланс «валюта — рубли», который существовал на балансе банка. Большой объем еврооблигаций «Россия-2030» не был подкреплен сколько-нибудь существенными валютными пассивами, отметил глава «ФК Открытие». Задорнов подчеркнул, что задача банка сейчас — «иметь действующие и более доходные активы на своем балансе».

Полную версию интервью с Михаилом Задорновым смотрите в эфире телеканала РБК 6 апреля в 10:20.

Минфин в марте провел обмен еврооблигаций «Россия-2030» на облигации «Россия-2047». Кроме того, Минфин разместил новые евробонды с погашением в 2029 году и дополнительный выпуск «Россия-2047».

По состоянию на конец июня 2017 года «Открытие Холдинг» (на тот момент — основной акционер «ФК Открытие») владел 51% от всего выпуска «Россия-2030» (объем — $5,46 млрд по номиналу). Холдинг активно скупал облигации выпуска в первой половине 2015 года у иностранных инвесторов, которые в свою очередь после девальвации декабря 2014 года и снижения кредитных рейтингов России в начале 2015 года спешили избавиться от бумаг. Как отмечала в сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина, евробонды «Россия-2030» учитывались на балансе банка по завышенной цене, что позволяло «приукрашивать финансовое состояние» «ФК Открытие».

Особенность выпуска «Россия-2030» в том, что фактически размещения на рынке не было — бумаги появились в 2000 году в рамках реструктуризации обязательств Внешэкономбанка по советским долгам (объем выпуска составлял $21,2 млрд, при этом бумаги гасились траншами раз в полгода). За последние месяцы Минфин дважды объявлял об обмене облигаций «Россия-2030». В сентябре Минфин обменял дополнительные выпуски бондов с погашением в 2027 и 2047 годах на бумаги «Россия-2030» номинальной стоимостью $6,5 млрд (31% от объема выпуска). А в марте финансовое ведомство объявило, что направит $3,2 млрд из $4 млрд, привлеченных в рамках размещения облигаций «Россия-2029» и «Россия-2047», на выкуп «Россия-2030». В результате Минфин получил облигации этого выпуска номинальной стоимостью $5,79 млрд. В обращении остаются бумаги «Россия-2030» номинальной стоимостью $4 млрд.

Авторы: Георгий Перемитин, Кирилл Токарев.
Теги: «ФК Открытие» , еврооблигации , Михаил Задорнов
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