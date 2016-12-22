СМИ сообщили об обысках в офисе страховой компании «Опора»

Обыски связаны с контрагентами «Опоры», сообщил близкий к ней источник. В компании заявили, что «налоговые мероприятия» к ней отношения не имеют. Акционер «Опоры» намерен приобрести страховщика «Югория»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В московском офисе страховой компании «Опора», акционер которой намерен приобрести страховую компанию «Югория», идут обыски, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к «Опоре», одного из страховщиков и источник, знающий об обысках от Центробанка.

Обыски проводятся главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в связи с усложняющейся финансовой ситуацией в компании и признаками преднамеренного банкротства, заявил источник РБК, близкий к Центробанку.

В страховой компании заявили РБК, что обысков не было. «Были налоговые мероприятия в бизнес-центре, где мы работаем. К нашей компании они никакого отношения не имеют», — рассказали в компании.

Близкий к «Опоре» источник сообщил газете, что обыски связаны с контрагентами компании.

Головной офис АО «Страховая компания Опора» расположен в Рязани, ее почтовый адрес в Москве — ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, указано на официальном сайте компании. Там же говорится, что у компании только четыре дополнительных офиса: в Санкт-Петербурге, Курске, Липецке и Воронеже.

Представитель «Опоры» подтвердил РБК, что по адресу: ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, зарегистрирован почтовый адрес. «В этом бизнес-центре не расположен офис либо структуры «Опоры», компания зарегистрирована в Рязани», — отметил представитель. По его словам, СК «Опора» не ведет деятельность в настоящее время, происходит передача портфеля компании.

РБК отправил запрос в Следственный комитет, а также в пресс-службу МВД с просьбой подтвердить либо опровергнуть факт проведения обысков.

В конце января Федеральная антимонопольная служба разрешила акционеру «Опоры» — ООО «Открытый мир» — приобрести 100% голосующих акций страховой компании «Югория». 100% «Югории» принадлежат правительству Ханты-Мансийского автономного округа. Ходатайство на покупку акций было подано еще в конце прошлого года.

Правительство ХМАО 28 февраля официально объявило аукцион по продаже «Югории» по начальной цене 2,8 млрд руб. Торги намечены на 30 мая на площадке Российского аукционного дома.

Основной бизнес «Открытого мира» — торговля компьютерами и программным обеспечением, но в августе того же года компания купила страховую компанию НАСКО.