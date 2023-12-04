«Тинькофф» запустил международные переводы в Бразилию

Теперь клиенты банка могут отправлять переводы в 37 стран. В Бразилию при наличии премиальной подписки перевод будет бесплатным, если ее нет, то с комиссией 60 реалов

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Клиенты банка «Тинькофф» теперь смогут совершать международные переводы в бразильских реалах во все банки Бразилии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении финансовой организации.

«Переводы бесплатны для клиентов с подключенной подпиской Premium или Private. В остальных случаях комиссия составит 60 реалов (около 1 тыс. руб. по курсу ЦБ на момент публикации. — РБК). Сделать перевод возможно по обращению в поддержку (через чат или по звонку)», — сказано в сообщении банка.

«Тинькофф» напомнил, что на данный момент его клиенты могут совершать переводы в 37 стран: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Катар, Казахстан, Гонконг, Китай, Киргизию, Мексику, Таджикистан, Турцию и др. Условия для разных стран неодинаковы, где-то доступны все варианты переводов (по номеру телефона, номеру карты и через SWIFT), где-то нет. Кроме того, не везде доступны рублевые переводы, но можно совершать их в национальных валютах или юанях.

В ноябре банк запустил переводы в Таиланд: можно отправить национальную валюту, баты, во все банки страны через SWIFT. Как и при переводах в Бразилию, операция будет бесплатной для премиальных клиентов, для остальных комиссия составит 700 бат (около 1780 руб.).

Тинькофф Банк не может проводить валютные операции и сотрудничать с банками США, Канады и Евросоюза, поскольку находится под блокирующими санкциями с их стороны. Однако совершать операции через SWIFT возможно, так как банк от этой системы отдельным решением Евросоюза не отключен.

Соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова в разговоре с РБК предупреждала, что при совершении переводов в «Тинькофф» через SWIFT есть некоторые риски: например, их задержка, заморозка или отклонение. Переводы могут подвергать дополнительной проверке на предмет установления легальности происхождения средств.



Партнер BKHK law firm Роман Хаминский отмечал, что при переводах в дружественные страны риски блокировок снижаются.