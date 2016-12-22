АСВ продаст долг экс-банкира Гительсона и его соучастников на ₽11,4 млрд

Агентство по страхованию вкладов выставит на торги долг бывшего петербургского банкира, основателя ВЕФК Александра Гительсона и двух топ-менеджеров Инкасбанка, который входил в корпорацию, на общую сумму на 11,4 млрд руб.

Александр Гительсон (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

​Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 20 ноября проведет торги по продаже прав требований к основателю банковского холдинга «Восточно-Европейская финансовая корпорация» (ВЕФК) Александру Гительсону и бывшим менеджерам Инкасбанка, который входил в холдинг, говорится в сообщении агентства.

На торгах будет представлено два лота. Первый лот — права требования к Гительсону и бывшей главе Инкасбанка Татьяне Лебедевой на общую сумму 11,2 млрд руб., второй — права требований к Гительсону и бывшему заместителю предправления Инкасбанка Людмиле Саморуковой на общую сумму 200 млн руб. В торгах могут участвовать как юридические, так и физические лица.

Инкасбанк был признан банкротом весной 2009 года. На 1 июня 2014 года общий размер задолженности перед кредиторами Инкасбанка составлял 11,617 млрд руб., размер выплаченной задолженности — 236,5 млн руб.

Гительсон покинул Россию осенью 2010 года, после того как по факту деятельности ВЕФК было возбуждено сразу несколько уголовных дел. В начале декабря 2010 года скрывшийся от следствия Гительсон был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В декабре 2013 года Гительсону было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2006–2007 годах Гительсон и Лебедева похитили средства с депозита Инкасбанка, размещенные комитетом финансов правительства Ленобласти, на сумму более 1,892 млрд руб. Также Гительсона обвинили в похищении из хранилища ВЕФК более 2,5 млрд руб.

В 2013 году Гительсон был экстрадирован из Австрии в Россию. Учитывая срок, проведенный в тюрьме Австрии, экс-банкир был освобожден в мае 2017 года

В марте 2014 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти постановил взыскать с Гительсона, Лебедевой и Саморуковой непокрытые из других источников убытки, причиненные крахом Инкасбанка, общим объемом 11,2 млрд руб.

В 2016 году суд удовлетворил заявление Гительсона о собственном банкротстве, 3 сентября текущего года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти завершил процедуру реализации его имущества, однако не освободил от исполнения долговых обязательств.