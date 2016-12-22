Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,96 57,29 EUR Нал. 71,13 70,37 USD Бирж. 57,57 +0,09 EUR Бирж. 70,66 -0,08 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7349,60 -4,50 MOEX 2263,85 +0,32% RTS 1237,06 +0,24% Brent 67,83 -0,51% DJIA 24033,36 +1,65% Nasdaq 6941,28 +1,04% FTSE 7030,46 -0,37%
NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify
Лента новостей
NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify 09:27, Финансы Охранник Атамбаева покинул должность замглавы спецслужбы Киргизии 09:18, Политика Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400 09:14, Политика Кто живет в арендном доме и сколько это стоит 09:06, Недвижимость Проверка выявила на мусорном полигоне под Коломной опасные нарушения 09:00, Политика Пицца, пиво, автоломбард: сколько стоят самые популярные франшизы 09:00, Фотогалерея  Почему декретное время пережило СССР 09:00, РБК и Seiko Astron Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз в 2017 году 09:00, Свое дело В правящей партии ФРГ раскритиковали Лондон за подход к «делу Скрипаля» 08:54, Политика Американский офицер в Италии убил жену из России и покончил с собой 08:44, Общество Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт 08:00, Технологии и медиа В подмосковном Подольске загорелся мебельный склад 07:50, Общество Авен признал неприятной ситуацию вокруг Магомедовых 07:20, Общество В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой 07:18, Общество Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года 07:07, Финансы СМИ узнали имя стрелявшей на территории штаб-квартиры YouTube в США 06:36, Общество Семья из четырех британцев погибла в ДТП во Флориде 05:58, Общество Во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона 05:30, Общество Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотосессии в Анкаре 04:58, Политика Сыгравшая «Чудо-женщину» актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда 04:13, Общество Компания Троценко купила аэропорт Ставрополя 04:08, Бизнес США пригрозили установить тарифы на 1300 товаров из Китая 03:48, Экономика Генерал США ответил на слова Трампа о скором выходе войск из Сирии 03:33, Политика Миллер заявил о предстоящем снижении транзита газа через Украину в 10 раз 02:58, Бизнес Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов 02:26, Политика МВД Черногории задержало экс-менеджера Российской федерации баскетбола 01:39, Общество Трейдеры предупредили Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС 01:38, Бизнес Эксперты Кудрина обнаружили источник рисков на выборах 01:33, Политика
NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify
Финансы, 09:27
0
NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify
Бумаги музыкального стримингового сервиса начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Выход компании на рынок начался с курьеза
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Первичное размещение акций шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) началось с конфуза. Биржа на своем здании в преддверии IPO компании перепутала и вывесила вместо флага Швеции флаг Швейцарии, сообщает The Verge.

Спустя некоторое время ошибка была устранена, а NYSE на своей странице в Twitter прокомментировала инцидент в шуточной форме. «Надеемся, всем понравилась сегодня утром наша краткая ода нейтралитету в процессе определения цены», — говорится в сообщении.

Шведско-американская торговая палата с пониманием отреагировала в Twitter на инцидент: «Поздравляем Spotify и Дэниела Эка [сооснователь Spotify]. По поводу того, что NYSE перепутала Швецию и Швейцарию, — это распространенная ошибка, особенно усложняет ситуацию то, что и у нас, и них есть знаменитый шоколад».

Выход сервиса Spotify на рынок состоялось во вторник, 3 апреля. Как отмечает The Wall Street Journal, акции компании в первый день торгов на бирже превысили первоначальную оценку самой компании ($132). На открытии сессии акции стали торговаться на уровне $165,9, а на максимуме достигали $169 за штуку.

Однако к завершению торговой сессии акции подешевели более чем на 10% по сравнению с уровнем открытия торгов. На закрытии акции стоили уже $149,01. Капитализация сервиса по итогам дня составила $26,54 млрд.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Spotify , IPO , Нью-Йоркская биржа
Главное
Турция назвала сроки ускоренных поставок российских С-400 Политика
Материалы по теме
СМИ узнали о планах Spotify вернуться в Россию Технологии и медиа
Cервис Spotify подорожал до $8,2 млрд после инвестиций TeliaSonera Технологии и медиа
Spotify запустил собственный видеосервис Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.