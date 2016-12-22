NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify

Бумаги музыкального стримингового сервиса начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Выход компании на рынок начался с курьеза

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Первичное размещение акций шведского музыкального стримингового сервиса Spotify Technology SA на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) началось с конфуза. Биржа на своем здании в преддверии IPO компании перепутала и вывесила вместо флага Швеции флаг Швейцарии, сообщает The Verge.

Спустя некоторое время ошибка была устранена, а NYSE на своей странице в Twitter прокомментировала инцидент в шуточной форме. «Надеемся, всем понравилась сегодня утром наша краткая ода нейтралитету в процессе определения цены», — говорится в сообщении.

Шведско-американская торговая палата с пониманием отреагировала в Twitter на инцидент: «Поздравляем Spotify и Дэниела Эка [сооснователь Spotify]. По поводу того, что NYSE перепутала Швецию и Швейцарию, — это распространенная ошибка, особенно усложняет ситуацию то, что и у нас, и них есть знаменитый шоколад».

Выход сервиса Spotify на рынок состоялось во вторник, 3 апреля. Как отмечает The Wall Street Journal, акции компании в первый день торгов на бирже превысили первоначальную оценку самой компании ($132). На открытии сессии акции стали торговаться на уровне $165,9, а на максимуме достигали $169 за штуку.

Однако к завершению торговой сессии акции подешевели более чем на 10% по сравнению с уровнем открытия торгов. На закрытии акции стоили уже $149,01. Капитализация сервиса по итогам дня составила $26,54 млрд.