Платежная система Contact возобновила переводы в Таджикистан

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Платежная система Contact проводит платежи в Таджикистан, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

«Подключение к Национальному процессинговому центру было произведено в срок и согласно таймингу, разработанному с коллегами из Национального банка Таджикистана. Это была непростая задача, поскольку данная система не имеет аналогов на территории СНГ, но мы справились с ней и в полной мере продолжаем работу на территории республики», — заявил руководитель Contact Сергей Нестеров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как писал РБК, 3 декабря системы денежных переводов Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан — об этом РБК рассказали операторы call-центров платежных систем. Проблема была вызвана запуском Национального процессингового центра (НПЦ) в Таджикистане: теперь операции, для которых не нужно открывать счет, то есть получение денег в отделениях платежных систем, они должны осуществлять через НПЦ. Но к нему успели подключиться не все российские компании, поэтому переводы из России в Таджикистан оказались под угрозой, отмечал «Коммерсантъ».

Contact в своем сообщении утверждает, что переводы в Таджикистан не приостанавливались (в понедельник, 2 декабря, оператор call-центра компании говорил об обратном; представитель Contact на запрос РБК тогда не ответил). «Contact своевременно завершила все необходимые настройки, а также открыла в Национальном банке корреспондентские счета, необходимые для осуществления денежных переводов согласно изменениям в законодательстве Республики Таджикистан. В результате переход на работу через Национальный процессинговый центр был осуществлен в срок. Система продолжила осуществлять отправку и выплаты денежных переводов на территории республики в штатном режиме без перебоев», — говорится в релизе.

После рассылки сообщения оператор call-центра платежной системы сообщил РБК, что переводы в Таджикистан отправляются, однако при выдаче могут возникнуть проблемы. В этом случае он посоветовал получателю средств обращаться в НБТ.