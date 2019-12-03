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ЦБ рассмотрит допуск страховщиков к управлению пенсионными накоплениями
К управлению пенсионными накоплениями могут допустить не только НПФ, но и страховщиков с управляющими компаниями. ЦБ рассмотрит этот вопрос после начала работы новой системы — «гарантированного пенсионного плана»
Фото: Денис Русинов / ТАСС

ЦБ готов обсудить участие страховых и управляющих компаний, а не только НПФ в управлении пенсионными накоплениями россиян в случае вступления в силу закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП), сообщил журналистам первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

«Сначала мы проводим общественное обсуждение до конца года по гарантированному пенсионному плану, по итогам обсуждения будет принято какое-то решение о его имплементации или не имплементации, после этого уже у нас по плану обсуждение участия страховых компаний и доверительных управляющих в пенсионных накоплениях», — сказал Швецов, отвечая на вопрос РБК.

Участвовать в управлении накоплениями они смогут на базе так называемого индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа, разработку которого ранее анонсировал ЦБ. Сам инструмент ИИС регулятор ввел в 2015 году для стимулирования интереса населения к долгосрочным инвестициям в ценные бумаги: в отличие от обычного брокерского счета он позволяет получить налоговый вычет. Сейчас существует только два типа ИИС с разными условиями вычета.

«Но это будет только после того, как ГПП начнет жить, — подчеркнул Швецов. — Будет, опять же, доклад, общественное обсуждение и так далее».

Проект будет разрабатываться после 2022-го или 2023 года, поскольку предполагается создание системы гарантирования, сказал Швецов: «По пенсионным фондам такая система есть, по страховым компаниям и доверительным управляющим такой системы нет».

Новую систему пенсионных накоплений, получившую название «гарантированный пенсионный план», разработали Минфин и ЦБ. Концепция подразумевает, что работники смогут требовать от работодателя зарегистрировать их в реестре участников ГПП или же подключиться к системе самостоятельно через сайт госуслуг. Сотрудники будут иметь право самостоятельно менять размер отчислений и приостанавливать их на срок до пяти лет. Участие в системе добровольное, размер взносов можно установить как в абсолютном выражении, так и в процентах от зарплаты.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: ЦБ, пенсионные накопления
РБК
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