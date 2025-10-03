 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

США выпустят монету в $1 с изображением Трампа

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

В США выпустят однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, заявил советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза Стив Гест в X.

«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. [Дональд Трамп] навсегда останется лицом 250-летия Америки благодаря [министру финансов Скотту Бессенту] и [казначею Брэндону Бичу]», — написал он, прикрепив к публикации черновой вариант изображения.

На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово Liberty (с англ. свобода), в середине — фраза In God We Trust (девиз США и штата Флорида, помещается на монеты и купюры, с англ. В Бога верим). Внизу размещены даты 1776-2026 (250-летие с момента провозглашения независимости США от Великобритании).

На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, на который нанесен номинал монеты $1. В верхней части расположены слова Fight, Fight, Fight, внизу написано United States of America и другой девиз США — E Pluribus Unum (с лат. из многих — единое).

Бич подтвердил разработку такой монеты, посвященной 250-летию США, которое состоится в следующем году. «С нетерпением жду возможности поделиться более подробной информацией вскоре, как только закончится обструкционистский шатдаун правительства США», — сообщил казначей США.

Материал дополняется.

Персоны
доллары
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
