США выпустят монету в $1 с изображением Трампа
В США выпустят однодолларовую монету с изображением президента Дональда Трампа, заявил советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Теда Круза Стив Гест в X.
«Америка вернулась, а вместе с ней и однодолларовая монета. [Дональд Трамп] навсегда останется лицом 250-летия Америки благодаря [министру финансов Скотту Бессенту] и [казначею Брэндону Бичу]», — написал он, прикрепив к публикации черновой вариант изображения.
На лицевой стороне монеты изображен профиль Трампа. Сверху расположено слово Liberty (с англ. свобода), в середине — фраза In God We Trust (девиз США и штата Флорида, помещается на монеты и купюры, с англ. В Бога верим). Внизу размещены даты 1776-2026 (250-летие с момента провозглашения независимости США от Великобритании).
На оборотной стороне изображен Трамп с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, на который нанесен номинал монеты $1. В верхней части расположены слова Fight, Fight, Fight, внизу написано United States of America и другой девиз США — E Pluribus Unum (с лат. из многих — единое).
Бич подтвердил разработку такой монеты, посвященной 250-летию США, которое состоится в следующем году. «С нетерпением жду возможности поделиться более подробной информацией вскоре, как только закончится обструкционистский шатдаун правительства США», — сообщил казначей США.
Материал дополняется.
