«Коммерсантъ» узнал о сложностях с банковскими картами мобилизованных

В военкоматах у мобилизованных могут, забрав паспорта, не выдать на руки военный билет, из-за чего они не могут оформить карты. Также есть сложности с использованием карт из-за отсутствия инфраструктуры и интернета, пишет издание

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Мобилизованные для участия в спецоперации на Украине россияне могут столкнуться со сложностями с оформлением банковской карты для зачисления денежного довольствия, а также с ее дальнейшим использованием, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас три российских банка — ВТБ, ПСБ и «Сбер» — выдают платежные карты для мобилизованных, отмечает издание. В ПСБ и «Сбере» подтвердили данную информацию, в ВТБ от комментариев отказались.

Источник издания передал, что у мобилизованных в военкомате забирают паспорт, отказываясь вернуть его даже для оформления карты. При этом зачастую им также не выдают на руки военный билет, в связи с чем мобилизованные сталкиваются со сложностями с оформлением карты.

«Известны случаи, когда сотрудники банка шли навстречу мобилизованному и оформляли карту по ксерокопии паспорта», — рассказал собеседник газеты.

Однако даже если банки и идут на уступки, они официально это не признают. Так, в ПСБ и «Сбере» сообщили «Коммерсанту», что наличие документов для идентификации клиента является обязательным условием для оформления карт.

Юрист и основатель консалтинговой группы wCube Вадим Ткаченко в разговоре с изданием отметил, что даже если у мобилизованного уже есть счет в банке, в котором ему открывают карту, он должен быть идентифицирован.

Читайте на РБК Pro Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Мир теряет краски: как серый стал главным цветом эпохи Статьи Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro Мобилизация может лишить предприятия ценных сотрудников. Каковы риски Мобилизация может лишить предприятия ценных сотрудников. Каковы риски Прогнозы Pro Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Какие вопросы задать соискателям на позиции курьера и фасовщика Инструкции Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи

«Военный билет является официальным удостоверением личности, поэтому в ряде случаев он может предоставляться вместо паспорта», — говорит он. Сославшись на приказ Минобороны о системе воинского учета, Ткаченко указал, что военный билет выдается при заключении контракта или призыве, — это означает, что он должен находиться у мобилизованного на руках.

Получив карту, мобилизованный гражданин также получает доступ к мобильному приложению банка и сервису дистанционного обслуживания. Однако, как указывают эксперты, в военных частях забирают мобильные телефоны, а в зоне боевых действий может не быть интернета, из-за чего мобилизованные не смогут отправить деньги близким или погасить платеж по кредиту.

В этом случае в ПСБ рекомендовали открыть родственнику дополнительную карту с доступом к счету мобилизованного. В «Сбере» рассказали о возможности подключить сервис «Автопогашение», в рамках которого у клиента автоматически будут списываться деньги за кредит.

Помимо этого, клиент может дать поручение на проведение операций третьему лицу при предоставлении нотариальной доверенности. Таким образом родственники смогут переводить деньги на карты для погашения кредита через «Сбербанк Онлайн» или СМС по номеру телефона.

Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Всего будут мобилизованы 300 тыс. резервистов.

Ранее 3 октября стало известно, что Совфед рассмотрит на заседании закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан. Согласно документу, участникам специальной военной операции на Украине могут предоставить кредитные каникулы на срок несения службы.