Сбербанк зафиксировал рост объема переводов от россиян в Индию в 100 раз

В 2024 году резко возрос поток частных платежей из России в Индию, сообщил зампред «Сбера» Анатолий Попов. На этом фоне банк стал прорабатывать вопрос безналичных расчетов для туристов обеих стран

В январе—августе 2024 года «Сбер» зафиксировал кратный рост переводов от физических лиц из России в Индию, сообщил в интервью Reuters в преддверии ВЭФ зампред кредитной организации Анатолий Попов. По его словам, количество транзакций увеличилось в 40 раз по сравнению с показателями за весь 2023 год, а сумма — в 100 раз. Абсолютных показателей Попов не раскрыл.

«Мы работаем с физическими лицами, есть большой спрос на переводы между странами — количество переводов из России в Индию выросло в 40 раз за восемь месяцев этого года по сравнению с 2023 годом, а сумма — почти в 100 раз. Люди начали переводить деньги, раньше на это вообще не было спроса», — сказал топ-менеджер.

Он добавил, что для российских туристов, которые посещают Индию, а также приезжающих в Россию туристов из Индии «прорабатываются вопросы проведения безналичных расчетов в поездках». Попов не уточнил, какие варианты проведения операций рассматриваются.

«В Индии традиционно карты не очень популярны, люди рассчитываются чаще всего с использованием технологий QR-кодов», — отметил топ-менеджер.

По данным Погранслужбы ФСБ, в первом полугодии 2024 года поток россиян в Индию по сравнению с прошлым годом упал. В январе—июне этого года граждане России совершили 51,96 тыс. поездок в Индию — на 12,9% меньше, чем в это же время 2023-го (59,67 тыс. поездок, учитывались все цели визита, включая туризм, работу, поездки по работе, с частными целями и т.д.). Больше всего россиян посещают Индию с туристическими целями.

Туристический поток тоже упал: в первом полугодии российская статистика зафиксировала 33,32 тыс. поездок наших туристов в Индию — на 17,8% меньше, чем год назад (40,55 тыс.). Но следует учитывать, что в статистике Погранслужбы не отражаются изменения, которые произошли в последнее время с логистическими и туристическими потоками из России: например, при полете стыковочными рейсами через третьи страны в статистике отражается пересадочный хаб, а не пункт назначения.