Обвиняемый в манипулировании ставкой LIBOR трейдер получил 14 лет тюрьмы

Бывший трейдер UBS и Citigroup Том Хейес был приговорен к 14 годам заключения за манипулирование ставкой межбанковского кредитования LIBOR. Он стал первым фигурантом этого дела, кому был вынесен приговор

Бывший трейдер UBS и Citigroup Том Хейес (Фото: AP)

Суд приговорил экс-трейдера UBS и Citigroup Тома Хейеса к 14 годам заключения, передает BBC News. Этот приговор стал первым в деле о манипулировании Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), которое власти США и Евросоюза расследуют с 2011 года.

По версии следствия, Хейс был руководителем сети из 25 трейдеров и брокеров, представляющих не менее десяти компаний. Они занимались махинацией LIBOR в глобальных масштабах. Мошенники принимали участие в фальсификации данных, на которых ежедневно вычисляется эта ставка.

Обвинение пришло к выводу, что Хейс участвовал в манипуляциях в течение четырех лет, с 2006 по 2010 год. В это время он работал в UBS и Citigroup в Токио. В 2010 году трейдер был уволен с работы, после того как о мошенничестве стало известно его руководству.

Скандал вокруг махинаций при определении ставки разгорелся в 2008 году. С тех пор штрафы на общую сумму более $9 млрд за манипулирование заплатили несколько крупных банков, в том числе UBS, Citigroup, Barclays, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, HSBC и Deutsche Bank. В причастности к произошедшему подозревался также Банк Англии, однако расследование не выявило нарушений со стороны регулятора.

Следователям удалось установить, что манипуляции с LIBOR проводились с 1991 года. Во время финансового кризиса 2008 года банки намеренно занижали или завышали ставки, чтобы улучшить впечатление о своей кредитоспособности.

Защита Хейеса называла в качестве смягчающих обстоятельств тот факт, что в манипулировании LIBOR участвовали и другие трейдеры и кредитные учреждения. Кроме того, адвокаты указывали, что экс-трейдер страдает синдромом Аспергера.

Лондонская межбанковская ставка предложения — это средневзвешенная процентная ставка по межбанковским кредитам. Она определяется ежедневно на основании данных, которые предоставляют избранные банки.