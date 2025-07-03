В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР

В топ-менеджмент системного значимого МКБ, который остался без председателя правления, войдут выходцы из банка ВБРР. Председатель правления МКБ уже покинул свой пост

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Московском кредитном банке (МКБ) сменится топ-менеджмент — ключевые посты в кредитной организации займут управленцы из Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), рассказали РБК два источника на финансовом рынке.

В частности, в органы управления МКБ может войти предправления ВБРР Дина Маликова, которая работает на этой должности с 2014 года. Об этом со ссылкой на источники сообщило и издание Frank Media.

2 июля МКБ раскрыл информацию, что наблюдательный совет банка досрочно прекратил полномочия предправления кредитной организации Максима Коржова. Он занимал этот пост в течение семи месяцев. Предыдущий глава МКБ Николай Каторжнов проработал на этом посту чуть больше двух лет. В повестке заседания набсовета МКБ также был вопрос об избрании нового предправления, но его имя не раскрывалось. С марта 2022 года российские банки с разрешения ЦБ могут не публиковать данные о своей акционерной структуре и членах органов управления.

Текущие акционеры ВБРР скрыты. Банк является стратегическим партнером "Роснефти",говорится на сайте нефтяной компании. Она его крупнейший корпоративный клиент. Отчетность банка публикуется в ограниченном виде.

МКБ занимает 8 место среди крупнейших российских банков с активами на 4,7 трлн руб. Его кредитный портфель составляет 3,1 трлн руб.

Что происходило с МКБ

МКБ — последний банк из так называемого «московского кольца». В 2017 году к этой группе относили кредитные организации, связанные перекрестными вложениями в активы и обязательства друг друга на десятки миллиардов рублей, которые маскировали их проблемы с капиталом и прочими нормативами. Три из них — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк — в итоге попали на санацию через структуру ЦБ, сменили собственников, а бывшим владельцам были предъявлены иски о взыскании намеренно выведенных средств. МКБ избежал санации, поскольку в октябре 2017 года сначала провел SPO и привлек с его помощью 14,4 млрд руб., из которых почти половину внес основной владелец банка Роман Авдеев.

Одновременно структуры «Роснефти» разместили в МКБ длинные субординированные депозиты на 22 млрд руб., которые можно было включать в состав источников дополнительного капитала, что положительно сказалось на нормативах. Кроме того, еще в 2015 году нефтяная компания открыла в банке субординированный депозит на $300 млн. Срок размещения истекает в декабре 2025 года.

В октябре 2024-го Авдеев сообщил, что продал все принадлежащие в России активы, в том числе долю в МКБ. В результате сделки контроль над банком перешел к структурам группы «Регион» Сергея Сударикова. У МКБ также есть акционеры-миноритарии. На конец 2021 года им в совокупности принадлежало 20,34% МКБ (с марта 2022 года российские банки не раскрывают структуру собственников).

О чем говорило руководство МКБ и аналитики

В июле 2024 года Николай Каторжнов, который тогда возглавлял МКБ, заявлял, что ужесточение рыночных условий и регулирования со стороны ЦБ может негативно сказаться на банке. Так он комментировал запланированное регулятором обновление подходов к расчету норматива концентрации (допустимой доли активов банка от капитала, приходящихся на связанных заемщиков).

«Мы услышали сигнал Центрального банка и, безусловно, мы не наращиваем концентрацию.<…> Но к идее о перераспределении ранее накопленной концентрации, у нас, честно говоря, есть ряд вопросов, потому что сделки, которые были сделаны, например, исходя из послаблений о санкционности, эти сделки были не совсем связаны с тем, что нельзя российским банкам кредитовать санкционные компании. Они были связаны с тем, что санкционные компании оказались отрезаны от рынков мирового капитала. Когда мы заходили в эти сделки, мы считали, что послабления будут отменены, когда эта вводная изменится, то есть откроются рынки капитала. Рынки капитала пока не открылись. И перераспределить риск сейчас для нас будет очень сложно, потому что если мы сможем это сделать, то только ценой очень больших убытков, чего бы нам, конечно, не хотелось», — отмечал Каторжнов, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

С начала 2025 года ЦБ отменил для банков санкционные послабления, которые касаются нормативов концентрации Н6 и Н21. Участники рынка, например, больше не могут применять пониженные риск-веса по корпоративным ссудам, выданным заемщикам, попавшим под санкции в 2022 году.

В мае 2025 года рейтинговое агентство АКРА указало в обзоре на шесть системно значимых банков «с недостаточным запасом капитала». В поле зрения аналитиков попали игроки, чьи нормативы достаточности собственных средств были ниже или лишь незначительно превышали пороговые значения с вводимыми надбавками. МКБ был среди этих банков. Сам МКБ тогда заявлял, что "с запасом соблюдает установленный норматив достаточности капитала", и его позиция по капиталу соответствует среднерыночному уровню.

В июне рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг МКБ на уровне А+, но указало на «ослабление капитальной позиции» банка за последний год. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) упал на 1,1 процентный пункт, до 11,1% к апрелю 2025 года. Агентство связывало это с необходимостью досоздавать резервы, а также переносом планов банка провести специальную реорганизацию и снять с баланса часть заблокированных из-за санкций активов. Из релиза агентства также следовало, что банк в среднесрочной перспективе примет меры «для укрепления финансовых метрик».

В 2024 году чистая прибыль МКБ составила 20,9 млрд руб., сократившись почти втрое, следует из его отчетности по МСФО. Давление на нее оказали возросшие процентные расходы (+86% год к году), траты на резервы (+72,6%), а также убытки от операций с ценными бумагами (на 11,5 млрд руб. против 0,3 млрд годом ранее) В четвертом квартале банк даже зафиксировал убыток в 7,2 млрд руб., но к первому кварталу 2025-го ситуация улучшилась — он показал прибыль на уровне 2,3 млрд руб., хотя финансовый результат упал год к году в шесть раз.

В мае МКБ показал существенное снижение ключевых нормативов, отражающих состояние его капитала, следует из его отчетности. Уровень достаточности собственных средств (Н1.0) за месяц просел почти на 1 процентный пункт, до 10,1%. Нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2 соответственно) потеряли по 0,7 п.п., упав до 7,11% и 8,55% соответственно. МКБ был единственным из системно значимых банков, чья капитальная позиция резко изменилась за прошедший месяц.

РБК направил запросы в МКБ, «Роснефть», ВБРР и группу «Регион».