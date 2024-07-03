На японских деньгах появились портрет «отца капитализма» и Большая волна

На новых банкнотах разместили изображения людей, которыми могут гордиться все японцы, и одну из самых известных во всем мире работ японских художников — «Большая волна в Канагаве» Хокусая

Фото: npb.go.jp Фото: npb.go.jp Фото: npb.go.jp

Банк Японии объявил о выпуске новых банкнот достоинством 1 тыс., 5 тыс. и 10 тыс. иен. Глава регулятора Кадзуо Уэда заявил, что при разработке новых банкнот, которые поступят в обращение 3 июля, были усилены средства защиты от подделок, а сами купюры стали удобнее для всех групп населения. В частности, номинал банкнот теперь указывается более крупными и размещенными на более видных местах арабскими цифрами, что позволит легче определять достоинство купюры не знакомым с иероглифами людям.

«Наличные деньги остаются безопасным средством платежа, которое может использовать кто угодно, где угодно и в любое время, так что они и дальше будут играть важную роль. Я надеюсь, что новая серия банкнот получит широкое распространение и поможет развитию экономики Японии», — отметил Уэда.

По его словам, Банк Японии намерен выпустить в обращение новые банкноты на общую сумму ¥1,6 трлн (около $10 млрд). При этом старые банкноты останутся законным средством платежа и будут изыматься из обращения по мере износа.

Как отмечает Kyodo News, новые банкноты выпущены в Японии впервые за 20 лет. О начале подготовки к их выпуску было объявлено в 2019 году. Наиболее заметное отличие новых банкнот от старых того же номинала — замена портретов. Вместо борца с сифилисом и амариллезом, микробиолога Ногути Хидэё на новой банкноте в ¥1000 ($6,2, или ₽544) появился один из первооткрывателей чумной палочки и исследователь столбняка, бактериолог Сибасабуро Китасато. На ¥5000 ($30,9, или ₽2722) писательницу Хигути Итиё заменила просветительница Умэко Цуда, а место философа и первого президента Японской академии наук Юкити Фукудзава на ¥10 тыс. ($62, или ₽5440) занял предприниматель Эйити Сибусава, известный как «отец японского капитализма» и «отец современного японского общества». В конце XIX и начале XX веков Сибусава основал около 500 компаний, многие из которых до сих пор котируются на Токийской бирже, которую, кстати, основал тот же Сибусава.

Объясняя принцип, по которому выбирались люди, чьи портреты изображены на банкнотах, «японский Гознак» — National Printing Bureau, — отвечающий за печать денег, заявил, что этой чести может удостоиться человек, которым японцы по праву могут гордиться и при этом хорошо знают его внешность, так как его фотографии можно увидеть в школьных учебниках.

Важным отличием новых банкнот стало и то, что наряду с обычными портретами и портретами в виде водяных знаков на них размещены голографические портреты. В результате каждый, кто возьмет банкноту в руки и будет поворачивать ее, меняя наклон, увидит, как Сибусава или Китасато поворачиваются то анфас, то в профиль. В сообщении National Printing Bureau отмечается, что такие голограммы на бумажных деньгах размещены впервые в мире.

Изображения на оборотных сторонах банкнот также обновились. В частности, на реверсе банкноты в ¥1000 появилось изображение гравюры под названием «Большая волна в Канагаве». Входящая в цикл «Тридцать шесть видов Фудзи» гравюра Хокусая считается одним из лучших произведений в стиле укиё-э и одним самых известных произведений японских художников в мире.

А вот с реверса обновленной банкноты в ¥5000 картина с ирисами, наоборот, исчезла, уступив место изображению глицинии. На оборотной же стороне банкноты в ¥10 тыс. вместо храмового изображения феникса появилась фотография железнодорожного вокзала в Токио.