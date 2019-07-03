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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов Финансистов хотят лишить права не платить налог за залоговую недвижимость
Финансовые организации не платят налог на имущество, полученное по договорам залога и подлежащее продаже. Регионы жалуются на выпадающие доходы бюджета и предлагают обязать банки платить налог. Правительство инициативу поддержало
Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности. Положительное заключение с требованием небольших доработок получили поправки в Налоговый кодекс, разработанные Самарской губернской думой. Отзыв есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Банки не платят налог на имущество с недвижимости, полученной по договорам залога или уступки, в результате региональные бюджеты недополучают средства. По мнению самарских депутатов, действующая версия Налогового кодекса дает финансовым организациям необоснованную выгоду в сравнении с компаниями из других секторов экономики.

Дело в том, что один из признаков отнесения имущества к основным средствам и возникновение обязанности платить налог — срок использования недвижимости больше года. А особенности бухучета для финансовых организаций не содержат временных ограничений для объектов имущества, что «позволяет им уходить от налога на имущество организаций», считают авторы законопроекта. Кроме того, банки могут держать недвижимость вне основных средств и сдавать ее в аренду, получая доход без уплаты налога.

Депутаты предлагают обложить налогом недвижимость, которую банки держат на балансовых счетах без назначения или для продажи более года или с которой получают прибыль, например от сдачи в аренду. Правительство эти предложения поддержало, но указало, что одновременно необходимо предусмотреть освобождение финансовых организаций от налога на движимое имущество.

В ЦБ, ФНС и Минфине не ответили на запрос РБК.

С какого имущества банки не платят налоги

Налог на имущество организаций платят с недвижимости, которая учитывается на балансе в качестве основных средств. У банков свой план счетов, и они учитывают некоторое имущество так, что оно выпадает из базы налога на имущество:

  • это недвижимость, временно не используемая в основной деятельности;
  • долгосрочные активы, предназначенные для продажи;
  • средства, полученные по договорам отступного, залога, назначение которых не определено.

Некредитные финансовые организации могут засчитывать недвижимость как инвестиционное имущество, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, или средства, полученные по договорам отступного, залога и т.д.

Такие условия налогообложения действуют для банков с 1 января 2016 года в соответствии с положением Банка России (для некредитных организаций с 2017 года). Возможность не платить налог на имущество банками в определенных ситуациях подтверждал Минфин в 2017 году, в ведомстве тогда особо отмечали, что получают «многочисленные обращения от кредитных организаций по вопросу определения налоговой базы по налогу на имущество».

По оценкам самарских депутатов, область на следующий год после вступления в силу новых правил учета недвижимости получила выпадающие доходы из бюджета. Уже по итогам первого полугодия 2017 года кредитные организации из числа крупнейших налогоплательщиков региона снизили уплату налога на имущество на 75 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почему это важно для регионов

Для банков недвижимость с точки зрения структуры баланса обычно не является существенной статьей, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. Она учитывается в составе основных средств, которые в банковской системе составляют 1,3 трлн руб., отдельно учитывается инвестиционная недвижимость (около 200 млрд руб.), что-то еще может быть в составе прочих активов. В целом недвижимость составляет меньше 2% от активов банковской системы, указывает эксперт. Также инвестиции в недвижимость могут быть структурированы через ПИФы, балансовая стоимость которых в системе на 1 июня в районе 400 млрд руб.

Для регионов налог на имущества организаций, наоборот, важен, предельная ставка по нему — 2,2%. Этот налог входит в число доходных источников, которые существенны для регионов, говорит завкафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов, хотя это не НДФЛ и налог на прибыль организаций, которые составляют основную часть доходов регионов, отмечает он.

«Плюсы этого налога для региональных бюджетов — это предсказуемость и устойчивость поступлений, особенно по сравнению с поступлениями по налогу на прибыль, которые чувствительны к финансовой ситуации в организациях», — указывает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.

По итогам 2018 года имущественные налоги (на имущество организаций, имущество физлиц, транспортный и земельный налоги) обеспечили 13,7% налоговых и неналоговых доходов (ННД) консолидированных бюджетов российских регионов, приводит он статистику. У отдельных регионов эти налоги обеспечили более четверти ННД: в ЯНАО — 33,6%, в Ненецком АО и Республике Коми — 28,65 и 27,6% соответственно.

Банки, будучи основными кредиторами в экономике, соответственно, являются и основными держателями проблемных активов, говорит Шураков. «Теоретически, обязав банки уплачивать налоги на такое имущество, можно добиться сокращения сроков пребывания непрофильных активов на балансе банков. С другой стороны, это может привести к увеличению расходов банков, снижению эффективности стратегий работы с проблемными активами», — описывает плюсы и минусы предложения эксперт.

«Экономический смысл налога на имущество в том, чтобы субъект использовал имущество рационально. Налог мотивирует компанию не копить мертвый груз запасов, а заставлять имущество приносить прибыль. Однако здесь речь не идет о нерациональном использовании имущества, речь идет об обеспечении финансовых обязательств должников перед банком», — не согласен с предложением региональных депутатов руководитель практики налоговых споров МЭФ PKF Дмитрий Кириллов. Важно отделять имущество, которое временно оказывается в распоряжении банков в ходе банковской деятельности, от самой банковской деятельности, заключает он.

Авторы: Павел Казарновский, Полина Звездина
Теги: Налоги, банковский сектор
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