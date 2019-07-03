Финансовые организации не платят налог на имущество, полученное по договорам залога и подлежащее продаже. Регионы жалуются на выпадающие доходы бюджета и предлагают обязать банки платить налог. Правительство инициативу поддержало

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности. Положительное заключение с требованием небольших доработок получили поправки в Налоговый кодекс, разработанные Самарской губернской думой. Отзыв есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства.

Банки не платят налог на имущество с недвижимости, полученной по договорам залога или уступки, в результате региональные бюджеты недополучают средства. По мнению самарских депутатов, действующая версия Налогового кодекса дает финансовым организациям необоснованную выгоду в сравнении с компаниями из других секторов экономики.

Дело в том, что один из признаков отнесения имущества к основным средствам и возникновение обязанности платить налог — срок использования недвижимости больше года. А особенности бухучета для финансовых организаций не содержат временных ограничений для объектов имущества, что «позволяет им уходить от налога на имущество организаций», считают авторы законопроекта. Кроме того, банки могут держать недвижимость вне основных средств и сдавать ее в аренду, получая доход без уплаты налога.

Депутаты предлагают обложить налогом недвижимость, которую банки держат на балансовых счетах без назначения или для продажи более года или с которой получают прибыль, например от сдачи в аренду. Правительство эти предложения поддержало, но указало, что одновременно необходимо предусмотреть освобождение финансовых организаций от налога на движимое имущество.

В ЦБ, ФНС и Минфине не ответили на запрос РБК.