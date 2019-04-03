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ЦБ и ФАС утвердили стандарты по раскрытию размера комиссий в банкоматах
ЦБ и ФАС разработали стандарты по информированию клиентов о комиссиях за услуги в банкоматах или платежных терминалах. Ряд игроков рынка используют психологические трюки, чтобы ввести потребителя в заблуждение об их размере
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали для банков единые рекомендации о том, как раскрывать информацию о размере комиссии, взимаемой с клиента при использовании банкомата или платежного терминала. Как сообщает ФАС, стандарт утвержден совместным письмом службы и ЦБ и, кроме банков, распространяется и на другие организации, оказывающие платежные услуги, — банковских платежных агентов и субагентов, а также платежных агентов.

Рекомендации подготовлены в связи с поступлением в антимонопольные органы информации о том, что некоторые участники рынка пытаются получить преимущество при оказании платежных услуг гражданам, предоставляя им неточные или искаженные данные о комиссиях. РБК направил запрос в ЦБ.

С этой целью, пишет ФАС, используются различные психологические уловки, которые делают информацию о комиссиях недоступной для нормального восприятия:

  • на дисплее банкомата/терминала информация о наличии комиссии предоставляется только после нажатия на дополнительные кнопки, при этом применяется не бросающаяся в глаза цветовая гамма таких кнопок — например, серого или белого на белом фоне экрана терминала;
  • возможность получить информацию обо всех размерах комиссий в зависимости от суммы платежа появляется только в результате нажатия нескольких кнопок;
  • информация о размерах комиссии представляется в одном списке в разных выражениях — в рублях и процентах в зависимости от суммы платежа: в меньшем случае указывается сумма в рублях (например, комиссия при пополнении от 100 до 500 руб. составит 25 руб., а при пополнении от 500 до 5000 руб. будет 25%). Так как условия идут в одном списке, потребитель может должным образом не воспринять разницу в итоговой сумме комиссии, пишет ФАС.

«Все эти уловки можно расценивать, как стремление владельца терминала/банкомата ввести потребителя в заблуждение относительно стоимости предлагаемой платежной услуги, что может являться проявлением одной из форм недобросовестной конкуренции», — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Ольги Сергеевой.

Как ФАС и ЦБ рекомендуют раскрывать комиссии

ЦБ и ФАС предписывают раскрывать всю информацию о комиссии за услугу до начала внесения наличных в банкомат/платежный терминал, говорится в совместном письме. До начала внесения денежных средств потребитель должен быть ознакомлен с информацией о возможности или невозможности возврата наличными внесенных денег, если он откажется от совершения операции. Клиент также должен быть осведомлен, сможет ли о вернуть излишне внесенную сумму.

Среди других рекомендаций ЦБ и ФАС:

  • Необходимо раскрывать информацию о размере комиссии в полном объеме, используя терминологию, понятную «лицам, не обладающим специальными знаниями в финансовой области»;
  • Отображать информацию и вознаграждении четким, хорошо читаемым шрифтом на контрастном фоне так, чтобы для ее получения клиенту не требовалось совершать дополнительных действий (переходить по ссылкам, нажимать на кнопки);
  • ​Если информацию о размере комиссии нельзя разместить на дисплее в полном объеме так, чтобы для ее получения не требовалось совершать дополнительных действий, то на экране рекомендуется размещать данные о минимально и максимально возможной стоимости услуги. Одновременно там же должна быть размещена кнопка (ссылка) на отдельный раздел меню с полноценными сведениями о размере комиссий за услугу;
  • Если сумма для внесения известна потребителю заранее, на экране необходимо показывать итоговую сумму для внесения с учетом комиссии. Если сумма неизвестна заранее, рекомендуется получить от потребителя однозначное подтверждение того, что он ознакомлен и согласен с размером взимаемой комиссии, еще до внесения денег.​
Автор: Екатерина Литова
Теги: комиссии, Антимонопольная служба, ЦБ, Банки
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