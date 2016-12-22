Азиатско-Тихоокеанский банк выразил сомнения в непрерывности своей работы

В отчетности Азиатско-Тихоокеанского банка (входит в топ-100 по активам) выражено сомнение, что он сможет продолжать деятельность непрерывно. ЦБ предписал банку досоздать резервы до 1 апреля и проводит его проверку

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Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) в своей годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год указал на «наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно». Такой вывод связан с неясностью влияния на обязательные нормативы процесса доформирования резервов на возможные потери, возросшими рисками в банковской сфере и неочевидностью дальнейших действий со стороны ЦБ, отмечается в отчете АТБ, опубликованном в рамках обязательного раскрытия информации.

АТБ сообщил, что сейчас Банк России проводит комплексную проверку его деятельности и на момент составления отчетности ее результаты неизвестны.

Откровенная отчетность

Проблемы Азиатско-Тихоокеанского банка связаны с отзывом лицензии у его дочернего банка ПАО «М2М Прайвет банк» 9 декабря 2016 года. Сумма вложений АТБ в М2М Прайвет банк по состоянию на 1 января 2017 года и на 1 января 2018 года составляет 8,9 млрд руб. В эту сумму входят 2,3 млрд руб. вложений в акции, 6,1 млрд руб. требований по межбанковским ссудам, 119 млн руб. процентов по ним, а также 412 млн руб. остатков на брокерских и ностро счетах, говорится в отчете. После отзыва лицензии у М2М Прайвет банка АТБ должен был создать 100-процентные резервы на межбанковские кредиты, проценты, остатки по счетам, а также на часть вложений в акции М2М Прайвет банка.

В течение 2017 года АТБ создал резерв на возможные потери в размере 5,5 млрд руб., или 75% от требуемого размера. Доформирование резервов до 100% привело бы к нарушению Азиатско-Тихоокеанским банком обязательных нормативов по состоянию на 1 января 2018 года, утверждается в отчетности АТБ. 6 марта ЦБ перенес срок доформирования резервов на 1 апреля 2018 года. Смог ли банк выполнить это требование, в отчетности не сообщается. В пресс-службе АТБ оперативно не смогли ответить на запрос РБК, в call-центре сообщили, что АТБ работает в нормальном режиме и не испытывает трудностей. В ЦБ не комментируют действующие банки.

Доначисление остатка резервов по кредиту в размере 1,88 млрд руб. едва удерживает АТБ от нарушения нормативов, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов. На 1 февраля предельный убыток от обесценения активов, который банк может выдержать без нарушения нормативов — 2,07 млрд руб. По словам эксперта, он бы снизил норматив достаточности основного капитала (Н1.2) почти до регулятивного минимума (6%). При этом, говорит Беликов, любой дополнительный стресс приведет уже к нарушению нормативов. Вероятно, что помимо резерва по МБК регулятор мог предписать банку доначислить резервы по корпоративным заемщикам в ходе оценки качества активов АТБ. «Любая дополнительная нагрузка в этом случае приведет к утрате банком капитала, достаточного для выполнения регулятивных требований, и необходимости дополнительного его пополнения», — заключает эксперт.

Рейтинговое агентство Fitch еще в ноябре предупреждало о возможности дефолта АТБ — аналитики сохраняли «негативный» прогноз в отношении текущего рейтинга дефолта эмитента, который находится на уровне ССС (возможен дефолт). По мнению агентства, полное резервирование кредита М2М Прайвет банку снизило бы показатели достаточности основного капитала (Н1.2) и показатель общего капитала (Н1.0) до уровня ниже минимально допустимых значений — с 6,8 до 3,1% (ниже 6%) и с 9,6 до 6,1% (ниже 8%) соответственно. Также агентство указывало, что существует значительный риск, связанный с кредитами связанным сторонам, которые также могут потребовать дополнительных резервов.

Кроме того, ликвидность АТБ также могла бы оказаться под давлением, начни вкладчики испытывать беспокойство относительно перспектив устойчивости банка. С ликвидностью у АТБ все достаточно неплохо, говорит аналитик Fitch Александр Данилов, так что ключевой вопрос по-прежнему связан с тем, сможет ли банк досоздать требуемый объем резервов для покрытия кредита М2М, для чего требуется дополнительное пополнение капитала. План у банка есть, но реализация под вопросом и время поджимает. Правда, не исключено, что банк мог получить дополнительную отсрочку от ЦБ, предполагает Данилов.

Проблемный акционер

Основным акционером АТБ был Андрей Вдовин, миноритарий сети супермаркетов «Азбука вкуса». Вместе с основателем золотодобытчика Petropavlovsk Питером Хамбро и сыном бывшего сенатора Павла Масловского Алексеем Вдовин контролировал в общей сложности 67,58% банка через компании «ППФИН Регион» и «Техсан Энтерпрайзис Лимитед». После того как 100-процентная «дочка» АТБ М2М Прайвет Банк лишилась лицензии, ЦБ выдал Вдовину предписание сократить долю в АТБ до пакета не больше 10% (как руководителю банка с отозванной лицензией). Снизить долю в банке должен был не только Вдовин, но и Масловский с Хамбро. По данным на сайте ЦБ, основным акционером банка является Максим Чернавин, который владеет 31,8% через офшор Shelmer Holdings (как отмечали «Ведомости», человек с такими именем и фамилией в марте прошлого года в качестве эксперта Bank M2M Europe давал комментарии порталу Life.ru). Доля Вдовина, Масловского и Хамбро снизилась до 8,24%.

Как поясняет в отчете АТБ, материнская компания банка V.M.H.Y. Holdings Limited (через ООО «ПФИН Регион»), одновременно являющаяся заемщиком АТБ, и ее кредиторы 15 февраля 2018 года достигли соглашения. Согласно этому соглашению, кредитные обеспеченные требования АТБ к V.M.H.Y. Holdings на 2,8 млрд руб. пролонгируются до 1 января 2022 года (по этому долгу банк досоздавал резервы в размере 100%), а еще 350 млн руб. кредитных требований, обеспеченных отступным в форме ценных бумаг, погашаются (по этим бумагам также был создан резерв на возможные потери в размере 100%).

Соглашение с кредиторами также предполагает изменение структуры акционерного капитала Азиатско-Тихоокеанского банка, на котором настаивал ЦБ, с прекращением контроля над банком со стороны мажоритарных собственников Вдовина, Масловского и Хамбро, утверждается в отчете АТБ. У банка появятся акции класса Б, в которые будут конвертированы обязательства перед кредиторами. Распределение между новыми и существующими акциями составит 66 к 34%.