Объем наличных на руках у россиян в октябре сократился на ₽150,7 млрд

Объем наличных на руках у россиян сократился на ₽150,7 млрд. Инфографика

Снижение объема наличных в обращении усилилось после сентябрьского разворота тренда, следует из данных ЦБ. Возврат денег в банковскую систему происходит на фоне роста ставок по вкладам

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Объем наличных денег в обращении октябре 2023 года сократился на 150,7 млрд руб., следует из статистики Банка России.

По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза — в начале осени изъятия составили 27,9 млрд руб., согласно данным ЦБ о денежной массе. Тогда тенденция только формировалась: переток сбережений из наличной в безналичную форму, не обусловленный сезонными факторами, был зафиксирован впервые за полтора года.

Опрошенные РБК эксперты ранее связывали сокращение объема наличных в обращении с ростом ставок на рынке. По мере ужесточения денежно-кредитной политики российские банки поднимали ставки по накопительным счетам и депозитам. Согласно статистике ЦБ, в августе—сентябре объем депозитов физлиц в кредитных организациях вырос на 1,76 трлн руб., до 23,22 трлн руб. За тот же период остатки на текущих счетах населения сократились чуть меньше, на 837 млрд руб., до 13,55 трлн руб.