Торгующая иностранными акциями биржа изучит переезд в российский офшор

Санкт-Петербургская биржа, торгующая акциями Apple и Google, задумалась о переезде в офшор на Дальнем Востоке, на остров Русский. Но законодательство не дает ей возможности воспользоваться льготами офшорных резидентов

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Санкт-Петербургская биржа, специализирующаяся на торгах иностранными ценными бумагами, прорабатывает вопрос о переезде на Дальний Восток, на остров Русский, а также о ребрендинге и смене названия на «Восход», сообщили РБК два члена совета директоров организации — президент ассоциации НП РТС Роман Горюнов (ассоциация является акционером биржи) и член совета директоров ассоциации Иван Тырышкин.

Тырышкин выступил с этими инициативами на совете директоров НП РТС. Предложение, по словам Горюнова, было скорее экспромтом, однако совет дал поручение менеджерам биржи проработать вопрос о возможности переезда и ребрендинга.

На площадке торгуется более 1080 иностранных акций, депозитарных расписок и облигаций, в том числе входящих в индекс S&P 500 (Apple, Microsoft Corporation, Amazon.com, Google, Facebook, Johnson & Johnson и другие).

Сейчас законодательство не позволяет российским финансовым организациям регистрироваться в созданных в России офшорных зонах, сообщили в пресс-службе ЦБ: согласно закону о специальных административных районах, «кредитные организации, некредитные финансовые организации, операторы платежных систем и операторы услуг платежной инфраструктуры не могут признаваться участниками специальных административных районов, и с ними не может быть заключен договор об осуществлении деятельности».