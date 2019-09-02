Совкомбанк выкупил ипотечные кредиты Татфондбанка на 1,1 млрд руб.

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Совкомбанк выиграл торги по продаже имущества Татфондбанка на 1,12 млрд руб., сообщило Агентство по страхованию вкладов. АСВ выступает конкурсным управляющим в процедуре банкротства бывшего опорного банка Татарстана.

Совкомбанк приобрел один лот, в него включены права требования к физлицам. Речь идет о 1319 заемщиках из 14 регионов, следует из объявления о проведении аукциона. Это портфель рублевой ипотеки, сообщила РБК пресс-служба кредитной организации. Совкомбанк ранее не участвовал в торгах по продаже имущества Татфондбанка.

Татфондбанк, один из двух крупнейших банков Татарстана, лишился лицензии в марте 2017 года. На тот момент он занимал 42-е место в стране по объему активов. Банк России оценивал дыру в капитале кредитной организации в 97 млрд руб. На спасение игрока пришлось бы выделить 220–230 млрд руб., варианты оздоровления «никак не складывались», заявляла зампред ЦБ Ольга Полякова. Весной 2017 года был задержан бывший предправления Татфондбанка Роберт Мусин. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и выдаче необеспеченных кредитов на 18 млрд руб. Суд в Казани в середине августа начал рассматривать дело Мусина.

По данным АСВ, на 31 июля 2019 года у Татфондбанка было чуть больше 18 тыс. кредиторов. Сумма их требований составляет 167,9 млрд руб. В реестр включены 16,5 тыс. кредиторов, которые пытаются взыскать с кредитной организации 149,1 млрд руб. 15,8% требований кредиторов Татфондбанка уже удовлетворены.