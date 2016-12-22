Гуцериевы снизили долю в своем финансовом холдинге для погашения займов

Семья Гуцериевых сократила долю в холдинге «Сафмар Финансовые инвестиции», продав в нем 15% за 10 млрд руб. Покупатели — несколько крупных российских бизнесменов. Деньги пойдут на погашение займов группы «Сафмар»

Саид Гуцериев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Семья Гуцериевых продает 15% в финансовом холдинге «Сафмар Финансовые инвестиции» (объединяет лизинговую компанию «Европлан», негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие», а также 49% страховой компании ВСК). Продавцом выступила АО «Даглис», одна из структур группы «Сафмар». Всего было продано более 16,745 млн обыкновенных акций холдинга по цене 610 руб. за штуку — таким образом, сумма сделки составила 10,2 млрд руб. Организатор сделки — «ВТБ Капитал». В АО «Даглис» через офшор Lanbury trading 80,1% принадлежит Саиду Гуцериеву, 19,9% — его отцу Михаилу Гуцериеву.

По итогам сделки доля Гуцериевых в холдинге снизилась с 54,8 до 39,8%. Имена покупателей 15% в «Сафмар Финансовые инвестиции» не раскрывают. В пресс-службе группы «Сафмар» рассказали, что покупателем выступает «ряд российских крупных предпринимателей, заинтересованных в инвестициях в бизнес в России». В группе «Сафмар» отметили, что в рамках сделки не было какого-то одного покупателя значительной доли акций. «Для группы «Сафмар» эффективное развитие своих активов важнее сохранения формального контроля над ними», — отметили в пресс-службе группы. В группе считают, что диверсифицированный состав акционеров повышает эффективность управления компании, ее инвестиционную привлекательность, а также позитивно сказывается на оценке компании рейтинговыми агентствами.

«ВТБ Капитал» отказался от комментариев.

Представитель группы «Сафмар» уточнил, что, семья Гуцериевых в любом случае останется основным бенефициаром SFI и сможет в существенной степени влиять на ключевые решения, принимаемые акционерами компании. Средства, вырученные в рамках сделки, будут направлены на погашение части займов, привлеченных ранее для приобретения новых активов группы «Сафмар».

Акции «Сафмар Финансовые инвестиции» ответили на новость о сделке снижением. На Московской бирже на торгах 2 августа они подешевели на 5,75% (до 639 руб.). Акции «Сафмар Финансовые инвестиции» нельзя назвать ликвидными, говорит начальник отдела брокерского обслуживания ключевых клиентов БКС Артем Аргеткин — в среднем в июне-июле объем торгов по этим бумагам составлял 30 тыс. акций в день. Средняя цена акций за последние шесть месяцев составила около 700 руб. за штуку, размер дисконта, с которым бумаги были проданы инвесторам, вполне обычный для рынка, отмечает аналитик.

Под управлением «Сафмар Финансовые инвестиции» 317 млрд руб. активов на 31 декабря 2017 года. Чистая прибыль компании за прошлый год — 8,3 млрд руб., доход от операционной деятельности и финансовый доход — 14,1 млрд руб., капитал холдинговой компании — 84,6 млрд руб.