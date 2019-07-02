Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности

Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
В рамках этой программы, действовавшей в 2015–2018 годах и теперь продленной на 2019 год, государство субсидирует кредиты на пополнение оборотных средств. Речь идет о займах, полученных в российских банках, Внешэкономбанке (сейчас госкорпорация «ВЭБ.РФ») или международных финансовых организациях. Продление программы позволит стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях легкой промышленности, говорится в пояснительной записке к документу.
Субсидии будут предоставляться только тем организациям, которые уже получали их в прошедшие четыре года. Но в этом году объем помощи будет почти в два раза меньше: в 2019 году государство выделит 500 млн руб. против 862 млн руб. в 2018 году и 1 млрд руб. в 2017 году.
«Лимит в 500 млн руб. был установлен по результатам оценки потребности предприятий, заключивших соглашения о предоставлении субсидий в 2015–2018 годах», — пояснили РБК в Минпромторге. Со следующего года эти соглашения закончат свое действие. Министерство сейчас переформатирует систему господдержки в общеотраслевые механизмы, в число которых войдут и лизинг, и пополнение оборотных средств, уточнили там.