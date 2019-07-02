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Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Правительство продлило действие субсидий по оборотным кредитам для легкой промышленности на 2019 год, но почти вдвое снизило их объем — с 865 млн до 500 млн руб. На такие субсидии приходится пятая часть всей господдержки легпрома
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).

В рамках этой программы, действовавшей в 2015–2018 годах и теперь продленной на 2019 год, государство субсидирует кредиты на пополнение оборотных средств. Речь идет о займах, полученных в российских банках, Внешэкономбанке (сейчас госкорпорация «ВЭБ.РФ») или международных финансовых организациях. Продление программы позволит стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях легкой промышленности, говорится в пояснительной записке к документу.

Субсидии будут предоставляться только тем организациям, которые уже получали их в прошедшие четыре года. Но в этом году объем помощи будет почти в два раза меньше: в 2019 году государство выделит 500 млн руб. против 862 млн руб. в 2018 году и 1 млрд руб. в 2017 году.

«Лимит в 500 млн руб. был установлен по результатам оценки потребности предприятий, заключивших соглашения о предоставлении субсидий в 2015–2018 годах», — пояснили РБК в Минпромторге. Со следующего года эти соглашения закончат свое действие. Министерство сейчас переформатирует систему господдержки в общеотраслевые механизмы, в число которых войдут и лизинг, и пополнение оборотных средств, уточнили там.

Кому полагаются субсидии

На субсидию могут претендовать компании из перечня существенно значимых. Такое предприятие в легпроме в соответствии с критериями Минпромторга должно выполнять хотя бы одно из следующий требований:

  • оказывать существенное влияние на занятость населения в конкретном населенном пункте (не менее 25% от общего числа занятых);
  • быть головным исполнителем государственного оборонного заказа;
  • иметь не менее 150 млн руб. выручки и не меньше 100 сотрудников.

Чтобы субсидия была признана эффективной, компания должна отчитаться о росте объема произведенной в 2019 году продукции на 3% в стоимостном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Другие виды поддержки легпрома

Весь объем субсидий в 2018 году с учетом того, что было добавлено из Резервного фонда, составил около 3 млрд руб., сказал РБК президент Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин. По большей части эти средства пошли производителям спецодежды и специальных видов тканей, отметил он. По словам Разбродина, субсидии на кредиты, полученные на оборотные средства, особо востребованы, поскольку эти деньги идут на закупку сырья: «Это очень специфическая вещь для отрасли, потому что только химические волокна не носят сезонный характер». Предприятиям легкой промышленности сложно выполнять требования банков и получить кредит под оборот из-за зависимости от сезонных факторов, заключил Разбродин.

Кроме субсидии на оборотные средства в рамках программы поддержки российского легпрома, утвержденной в 2016 году, предусматривались субсидии на уплату процентов еще по трем видам кредитов — на техническое перевооружение; формирование межсезонных запасов и на реализацию новых инвестпроектов по приоритетным направлениям. Отдельно дается субсидия на компенсацию части затрат на проведение НИОКР.

Как сообщили РБК в Минпромторге, в 2019 году на реализацию инвестпроектов в легпроме предусмотрено 546,7 млн руб., на техническое перевооружение — 70 млн руб., на финансирование лизинговых компаний для обеспечения оборудованием — 700 млн руб., а еще 500 млн руб. выделено для производителей школьной одежды для начальных классов. Всего 2,35 млрд руб.

Субсидии получат текстильные, кожевенные, обувные и швейные предприятия. Благодаря субсидиям некоторые были переориентированы с выпуска военного ассортимента в рамках гособоронзаказа, сократившегося в несколько раз, на гражданский ассортимент, а стоимость школьной формы снизилась в среднем на 30–40%, указали в Минпромторге. По данным ведомства, в 2018 году мерами поддержки воспользовалось более 40 предприятий.

Авторы: Павел Казарновский, Елена Сухорукова, Полина Звездина
Теги: легкая промышленность, субсидии
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