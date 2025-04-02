В Сбербанке пообещали не отключать старые версии приложения до конца года

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Сбербанк не планирует отключать старые версии приложения финансовой организации для Android в этом году, но рекомендует пользователям скачать обновление, заявили РБК в пресс-службе банка.

«Версии приложения ниже 14.7 были выведены из эксплуатации в сентябре 2024 года. Устаревшие версии приложений — это версии 14.7–15.9 для Android, которые банк выпускал в 2023–2024 годах. В текущем году отключение старых версий не планируется», — пояснили в пресс-службе.

Клиенты, использующие старые версии приложения, получают от банка уведомления о необходимости обновиться.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на call-центр «Сбера» сообщило, что старые версии приложения банка для Android постепенно перестают работать у части пользователей, а при попытке зайти в приложение на экране возникает рекомендация скачать обновленную версию.