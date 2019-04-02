ЦБ и Совфед выступили за запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья

ЦБ и Совфед выступили за запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья

По словам Эльвиры Набиуллиной, введение запрета помогло бы борьбе с мошенниками и черными коллекторами. Глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила разработать проект соответствующего закона

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк России считает необходимым ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Об этом заявила ​во вторник на проходящем в Совете Федерации заседании Межрегионального банковского совета глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить МФО выдавать займы под залог жилья», — сказала глава ЦБ, подчеркнув, что под МФО продолжают маскироваться нелегальные кредиторы, в связи с чем ЦБ рассчитывает получить право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.

​Набиуллина также указала на необходимость ужесточения ответственности за нелегальную кредиторскую деятельность.

«Она сейчас очень низкая — штрафы до 500 тыс. руб., конечно, это никого не останавливает, как минимум поднять до 2 млн руб. [Необходимо] ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность, микрофинансовую деятельность, а также ввести уголовную деятельность для черных коллекторов», — сказала глава ЦБ.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с предложениями ЦБ. «Настало время ужесточить ответственность за мошенничество и подпольную деятельность», — сказала спикер верхней палаты, поручив профильным комитетам Совфеда заняться разработкой соответствующих законопроектов.