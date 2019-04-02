ЦБ и Совфед выступили за запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья

Банк России считает необходимым ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Об этом заявила во вторник на проходящем в Совете Федерации заседании Межрегионального банковского совета глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить МФО выдавать займы под залог жилья», — сказала глава ЦБ, подчеркнув, что под МФО продолжают маскироваться нелегальные кредиторы, в связи с чем ЦБ рассчитывает получить право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.
Набиуллина также указала на необходимость ужесточения ответственности за нелегальную кредиторскую деятельность.
«Она сейчас очень низкая — штрафы до 500 тыс. руб., конечно, это никого не останавливает, как минимум поднять до 2 млн руб. [Необходимо] ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность, микрофинансовую деятельность, а также ввести уголовную деятельность для черных коллекторов», — сказала глава ЦБ.
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с предложениями ЦБ. «Настало время ужесточить ответственность за мошенничество и подпольную деятельность», — сказала спикер верхней палаты, поручив профильным комитетам Совфеда заняться разработкой соответствующих законопроектов.