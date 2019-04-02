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Финансы ,  
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ЦБ и Совфед выступили за запрет на выдачу микрокредитов под залог жилья
По словам Эльвиры Набиуллиной, введение запрета помогло бы борьбе с мошенниками и черными коллекторами. Глава Совфеда Валентина Матвиенко поручила разработать проект соответствующего закона
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Банк России считает необходимым ввести запрет на выдачу микрофинансовыми организациями (МФО) кредитов под залог жилья. Об этом заявила ​во вторник на проходящем в Совете Федерации заседании Межрегионального банковского совета глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Для предотвращения мошенничества с недвижимостью мы считаем правильным запретить МФО выдавать займы под залог жилья», — сказала глава ЦБ, подчеркнув, что под МФО продолжают маскироваться нелегальные кредиторы, в связи с чем ЦБ рассчитывает получить право блокировки рекламирующих их услуги сайтов.

​Набиуллина также указала на необходимость ужесточения ответственности за нелегальную кредиторскую деятельность.

«Она сейчас очень низкая — штрафы до 500 тыс. руб., конечно, это никого не останавливает, как минимум поднять до 2 млн руб. [Необходимо] ввести уголовную ответственность за нелегальную деятельность, микрофинансовую деятельность, а также ввести уголовную деятельность для черных коллекторов», — сказала глава ЦБ.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с предложениями ЦБ. «Настало время ужесточить ответственность за мошенничество и подпольную деятельность», — сказала спикер верхней палаты, поручив профильным комитетам Совфеда заняться разработкой соответствующих законопроектов.

«Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта», — сказала Матвиенко.

В апреле 2018 года ЦБ сообщал о разработке им совместно с Минфином и членами обеих палат парламента законопроектов, ограничивающих круг организаций, имеющих право выдавать ипотечные кредиты и займы. По замыслу ЦБ, такое право должно остаться исключительно за финансовыми организациями, поднадзорными регулятору, или определенными Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК, «Дом.РФ»).

Согласно предложениям ЦБ, их выдача должна быть запрещена всем лицам, не имеющим статуса, а если доход кредитора в результате выдачи кредита или займа превысит определенный порог, может наступить уголовная ответственность. «Это поможет решить проблему «черных кредиторов», которые нередко маскируются под микрофинансовые организации (МФО)», — указывали в ЦБ.

В октябре 2018 года руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Виктор Климов заявлял, что ЦБ поддержал предложение организации о запрете выдачи жилищных кредитов нерегулируемыми финансовыми организациями.

По словам Климова, граждан лишали единственного жилья за долги как минимум в пяти регионах. «Но эти займы под залог недвижимости не имеют никакого отношения к банковскому кредитованию или к рынку микрофинансовых организаций. Сейчас на вполне законных основаниях выдавать займы имеет право абсолютно любое юридическое и физическое лицо. И это как минимум странно. Чтобы выдавать микрозаймы, нужно выполнить целый набор довольно серьезных требований, состоять в саморегулируемой организации, быть поднадзорным и регулярно отчитываться. А для того, чтобы выдать существенно большую сумму под залог квартиры, не нужно ничего. Достаточно создать ООО «Рога и копыта», — говорил Климов.

Авторы: Евгения Чернышова, Евгений Калюков
Теги: Эльвира Набиуллина, микрофинансовые организации, кредит под залог
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