Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Заготовка бесконтактной карты стоит банку в зависимости от размера партии в 1,5–2 раза дороже заготовки контактной карты, поясняет руководитель дирекции процессинга Альфа-банка Сергей Брынин. Действительно, выпуск бесконтактных карт для банков дороже примерно на 50%, подтверждают в ВТБ. Стоимость выпуска карты зависит от многих факторов — платежная система, ее тип, тираж, применение дополнительных эффектов и т.д., но основное влияние на стоимость оказывает цена чипа, отмечают в пресс-службе госбанка. В то же время при крупных тиражах разница в цене очень мала, уточняет директор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров.
Сам выпуск и обслуживание таких карт ничем не отличаются от контактных, добавляет руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка Алексей Крохин. А расходы окупаются более высокими показателями использования, указывает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. «В последнее время бесконтакт стал своего рода обязательным атрибутом карты — многие клиенты пользуются только им, если это возможно, а кассиры по умолчанию предлагают приложить карту», — отмечает он.
Эксперты Сбербанка назвали рост бесконтактных платежей одним из главных трендов последних двух лет. По данным банка, на конец 2018 года в России было выпущено более 270 млн карт, и почти 50% операций по ним совершалось бесконтактным способом, хотя еще в январе 2017 года этот показатель не превышал 1%.
Карты для зарплат и в регионах
Даже крупные банки продолжают выпускать карты, не имеющие бесконтактной технологии, если условия по ним не прибыльны для кредитной организации, например, в рамках зарплатных проектов, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) Виктор Достов. Их часто эмитируют региональные или небольшие кредитные организации. «В регионах до недавнего времени карты в основном использовали только для снятия наличных, поэтому местные отделения банков практически не выпускали бесконтактные карты», — отмечает Достов. Сейчас, по его словам, тенденция переломилась и держатели карт в регионах все чаще используют их для оплаты покупок.
О том, что переход на бесконтактные технологии станет вызовом в основном для небольших и региональных банков, говорит и руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский.
По мнению Прохорова, банки, особенно крупные, стремятся выпускать бесконтактные карты из-за условий конкуренции, так как клиентам такие карты интереснее. Крупные банки имеют собственные процессинговые центры для снижения себестоимости выпуска карт, и им менее болезненно переходить на бесконтактные карты, пояснил Шапировский.
Доли контакта/бесконтакта по отдельным банкам
Основная часть крупных банков сообщила, что на бесконтакт приходится подавляющая часть выпускаемых карт. О выпуске только бесконтактных карт трех платежных систем (Visa, Mastercard и «Мир») РБК сообщили в Райффайзенбанке и Промсвязьбанке. Доля бесконтактных «мультикарт» у ВТБ в 2018 году составила 90% от всех выпущенных, в этом году банк выпускает только бесконтактные карты, отметили в пресс-службе ВТБ. Совкомбанк в 2018 году выпустил более 99% бесконтактных карт от их общего числа. Доля эмиссий контактных карт Альфа-банка в прошлом году составила 15%, все они относятся к системе Mastercard. Карты Visa и «Мир» банк выпускает только с возможностью оплаты в одно касание. Банк «Русский стандарт» выпускает все карты в массовом сегменте с возможностью бесконтактной оплаты, сказали в банке. В Сбербанке отказались от комментариев.
В то же время у части банков доля карт без NFC-технологии значительна. В общем объеме карт Газпромбанка, которые были выданы в последнее время, доля контактных карт составила около 40%, сообщили в Газпромбанке. В обороте казанского банка «Ак Барс» на 1 января 2019 года контактные карты занимали 55% от всего выпущенного пластика. У ростовского «Центр-Инвеста» на начало года 20% карт являются контактными. Банк эмитирует карты на пять лет, а на 2015–2016 годы приходилась массовая эмиссия карт без технологии NFC, поясняют в банке, указывая, что в ближайшие 12–18 месяцев доля контактных карт резко сократится.
В лидерах по оплате в одно касание
Visa и Mastercard, переводя их пользователей на бесконтактные платежи, создают для себя дополнительный источник выручки: клиенты из-за удобства сервиса многократно повышают число спонтанных и эмоциональных покупок, а часть комиссий за это получают платежные системы, отмечает Шапировский.
По данным Mastercard, в России бесконтактные оплаты картами или смартфонами превысили 50% от всех операций. Технологию делают востребованной простота, удобство и безопасность, отметили в пресс-службе платежной системы.
«Mastercard активно работает над развитием терминальной сети, превращая бесконтактные платежи в стандарт, который доступен на кассах магазинов, при оплате услуг, на транспорте», — пояснили там, добавив, что с 1 января 2020 года все платежные терминалы в Европе и в России будут поддерживать возможность оплаты в одно касание. А все новые терминалы, установленные в магазинах после 1 января 2016 года, должны принимать бесконтактные карты Mastercard. Эти требования были установлены еще в 2014 году.
У Visa также существует требование к банкам, чтобы все банкоматы, установленные или обновляемые в России, после 18 апреля 2020 года принимали бесконтактные карты и взаимодействовали при проведении операций с бесконтактными устройствами.
Осенью 2018 года Visa сообщала, что Россия находится в тройке стран — лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и т.п.).