Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты: Visa уже в этом апреле, Mastercard — через два года. Эти карты дороже обычных с чипом, и издержки ряда банков вырастут

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

​Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки​ выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года, рассказали РБК два источника в банковской сфере.

В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке «Русский стандарт» сообщили, что знакомы с этими предписаниями.

Visa не ответила на запрос РБК. В пресс-службе Mastercard подтвердили введение требования через два года: «С апреля 2021 года все вновь выпускаемые в России карты должны быть с бесконтактной технологией». Платежная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

Дороже на 50–100%

ЦБ не требует выпускать бесконтактные карты, тогда как обязательное требование оснащать карты чипами существует, поэтому банки выпускают как обычные карты, так и карты с NFC-технологией, говорит председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Выпуск контактных карт дешевле, чем бесконтактных, поэтому требование платежных систем отразится на тех банках, которые продолжают выпускать контактные карты для отдельных клиентских сегментов в целях оптимизации своих расходов, считает он.