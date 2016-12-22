Силовики нашли пропавшие кредитные досье Промсвязьбанка

Силовикам удалось найти пропавшие кредитные досье Промсвязьбанка. Речь идет о кредитах более чем на 100 млрд руб., рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев

Фото: Олег Яковлев / РБК

В рамках следствия силовикам удалось найти кредитные досье Промсвязьбанка, пропажу которых обнаружили после введения туда временной администрации. Как рассказал журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев, 16 марта кредитные досье были обнаружены в помещении бизнес-центра «Максима плаза» по адресу: Золоторожский вал, д. 11, передает корреспондент РБК.

Документы являются вещественными доказательствами, ЦБ ведет переговоры о доступе к ним, чтобы «понять, что за 3 месяца произошло, все ли это кредитные досье», добавил зампред ЦБ. По оценкам ЦБ, объем кредитов, которые указаны в этих досье, составляет «не менее 100 млрд руб.», отметил он.

Речь идет о 500 кредитных досье, касающихся ссуд, выданных связанным с Промсвязьбанком компаниям. Как уточняет Поздышев, одному юрлицу могло быть выдано несколько кредитов. По словам зампреда ЦБ, в части выданных кредитов ситуация может быть следующей: реальный заемщик уже был перегружен кредитами, а, получив новую ссуду, он направлял средства на заем другому предприятию, а не на обслуживание собственной деятельности. Какая-то часть могла быть направлена в капитал банка, добавил Поздышев.

Сразу после введения в Промсвязьбанк временной администрации в середине декабря Поздышев говорил, что ряд сделок с акциями и облигациями банка будут расследованы. 22 декабря он объявил, что ЦБ обратился в правоохранительные органы в связи с выявлением ряда проведенных руководством Промсвязьбанка операций, «имеющих признаки незаконных действий». Тогда регулятор указывал на уничтожение кредитных досье ПСБ на сумму около 109 млрд руб. 25 декабря ЦБ обратился в Генпрокуратуру в связи с «выявленным фактом хищения кредитных досье».

Как отмечал ЦБ, к санации Промсвязьбанк привело в том числе то, что банк финансировал проекты собственников. До введения временной администрации Промсвязьбанк контролировали братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Вскоре после того как ЦБ объявил о санации, председатель правления банка Дмитрий Ананьев покинул страну. Позже он жестко раскритиковал действия регулятора. «Банк пристрелили, шкурку бросили в Фонд консолидации. Нельзя, конечно, сказать, что на взлете пристрелили, но банк нормально и устойчиво функционировал», — сетовал он в интервью «Ведомостям».