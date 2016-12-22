ЦБ разработал схему ускоренной передачи Промсвязьбанка Петру Фрадкову

Петр Фрадков сможет возглавить Промсвязьбанк еще до того, как будет избран его главой на собрании акционеров. ЦБ решил принять Фрадкова на работу в фонд-санатор, чтобы передать оборонный банк под его управление быстрее

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Банк России собирается ускорить процедуру передачи Промсвязьбанка (будущего оборонного банка) под управление бывшего главы Российского экспортного центра Петра Фрадкова. Для этого Фрадкова примут на работу в контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), после чего его назначат руководителем временной администрации Промсвязьбанка. Об этом журналистам рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Фрадков будет исполнять функции «единоличного исполнительного органа» в Промсвязьбанке до тех пор, пока не будет избран президентом банка на собрании акционеров, которое состоится после передачи ПСБ в собственность Росимущества.

На прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что власти нашли способ ускорить вступление Петра Фрадкова в должность руководителя Промсвязьбанка, пока банк еще принадлежит Агентству по страхованию вкладов. При этом Моисеев уточнил, что топ-менеджмент банка сменится не раньше собрания акционеров ПСБ.

Петр Фрадков, сын экс-премьера и бывшего главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова, возглавляет Российский экспортный центр. В прошлом он работал первым зампредом Внешэкономбанка, а также заместителем гендиректора Дальневосточного морского пароходства. Еще в середине января глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Фрадкова предполагается назначить на должность главы Промсвязьбанка.

Сам банк, в свою очередь, планируется сделать опорным банком для работы с гособоронзаказом и оборонными предприятиями (такой шаг понадобился, чтобы вывести другие крупные банки из-под риска западных санкций). В соответствии со схемой передачи Промсвязьбанка государству​ в конце марта владельцем банка стало Агентство по страхованию вкладов, выкупившее допэмиссию Промсвязьбанка за облигации федерального займа на 113,4 млрд руб. АСВ должно передать банк Росимуществу.

Промсвязьбанк санируется ЦБ с 15 декабря 2017 года. До начала процедуры санации банк принадлежал братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым.