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ПриватБанк через суд потребовал от PwC $3 млрд
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ПриватБанк через суд потребовал от PwC $3 млрд
Финансы, 13:13
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ПриватБанк через суд потребовал от PwC $3 млрд
Национализированный властями Украины банк намерен взыскать с аудиторов потери, понесенные, как утверждается, при прежнем руководстве
Фото: Белицкий Антон / ТАСС

Подконтрольный Министерству финансов Украины ПриватБанк подал в районный суд Никосии иск о взыскании с кипрского и украинского подразделений аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) суммы в $3 млрд.

В сообщении банка подчеркивается, что деньги планируется взыскать в счет компенсации потерь, понесенных ПриватБанком в 2013–2015 годах, когда его основными собственниками были украинские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В банке обвинили аудиторов PwC в «серьезных и значительных нарушениях» ими своих обязанностей, в том числе при проверке финансовой отчетности банка.

«Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», — заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл, назвавший подачу иска «логичным и необходимым шагом».

В пресс-службе ПриватБанка пояснили, что этот шаг должен помочь в деле возмещения «огромных убытков, бремя которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины».

В декабре 2017 года Высокий суд Лондона по иску ПриватБанка отдал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова, обвиняемых банком в выводе активов на сумму около $2 млрд.

В середине января 2018 года Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что независимое расследование подтвердило факт «масштабных скоординированных мошеннических действий» в отношении ПриватБанка на протяжении десяти лет до национализации (решение о переводе банка в собственность государства было принято в декабре 2016 года).

«В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредиты 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из кредитов не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в $5,5 млрд», — говорилось в сообщении НБУ.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ПриватБанк , Украина
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