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Лондонский суд исправил ошибку в деле о конфликте в «Деловых линиях»

Суд в Лондоне устранил ошибку в деле о споре крупнейшего акционера компании «Деловые линии» и топ-менеджера банка «Траст». Но само наличие ошибки ранее стало препятствием для признания решения суда в России
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Лондонский международный третейский арбитраж (LCIA) решил, что структуры совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова должны выплатить компании экс-главы А1 Михаила Хабарова (сейчас занимает должность главного исполнительного директора банка «Траст») $49 млн компенсации за разрыв опционного соглашения. Об этом говорится в решении LCIA, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник, близкий к Хабарову.

Суд Лондона пересчитает ущерб по делу о конфликте в «Деловых линиях»
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Михаил Хабаров

Третейский арбитраж уже во второй раз присуждает компенсацию Хабарову. В первый раз LCIA обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн в январе 2020 года, но затем Высокий суд Лондона предписал пересмотреть это решение, обнаружив в расчетах арбитров ошибку — настолько существенную, что при правильном расчете компенсация равнялась бы $4 млн. Дело в том, что арбитры прибавили к стоимости компании ее неоплаченные налоговые обязательства в размере $90 млн, что привело к повышению ее стоимости и, соответственно, увеличению стоимости спорного опциона на 30% акций. Они, впрочем, делали оговорку, что, хотя и признают ошибку, не считают выплату $4 млн достаточной.

Как развивался спор

Хабаров в 2014 году покинул пост главы А1 (входит в «Альфа-Групп») и перешел на работу в «Деловые линии», а в 2015-м заключил с основным владельцем компании Богатиковым опционное соглашение на покупку 30% акций компании, которое можно было реализовать до февраля 2018 года по цене $60 млн. Богатиков контролировал «Деловые линии» через кипрскую компанию Doglemor, а Хабаров собирался стать акционером через Caledor, которая также зарегистрирована на Кипре (принадлежит на 75% Хабарову, на 25% — А1).

Конфликт в «Деловых линиях» начался в 2017 году. Богатиков, как следует из его показаний, винил Хабарова в том, что он не смог защитить его от уголовного преследования (в апреле 2017 года Богатиков был ненадолго задержан по уголовному делу по факту неуплаты налогов), а «Деловые линии» — от внимания налоговой службы, хотя это входило в его задачи. Вскоре у «Деловых линий» сменились акционеры, а Хабаров был отстранен от работы в компании. Контроль в компании перешел к «0578 Холдинг», в котором Богатиков владеет 43%, Магомедрасул Гаджиев — 25%, Григорий Гурарий — 12,5%, экс-гендиректор «Нафта Москва» Татьяна Башмакова — 12,5% и Александр Кобзев — 7%. Хабаров, в свою очередь, посчитал, что теперь исполнение опционного соглашения 30% «Деловых линий» стало невозможным, и обратился в LCIA.

В 2019 году Хабаров стал главным исполнительным директором банка «Траст», который специализируется на поиске и взыскании активов бывших собственников российских банков, санированных ЦБ.

Ошибка в расчетах, сделанная LCIA, привела к тому, что решение о взыскании компенсации с Богатикова не было признано Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Признание в России решения иностранного суда, содержащего ошибку, приведет к нарушению фундаментальных принципов российской правовой системы и будет иметь последствия в виде нарушения конституционных прав и свобод ответчиков, говорилось в определении российского суда.

Теперь британские арбитры признали, что компания Хабарова Caledor законно приостановила действие опционного соглашения на долю в 30% «Деловых линий» по причине существенного нарушения договора Богатиковым и принадлежащей ему кипрской Doglemor. Богатиков и другие ответчики — Doglemor и ее «дочка» DL Management — несут солидарную ответственность по выплате компенсации, указано в решении. Отдельно суд подчеркивает, что все вопросы по выплате процентов в отношении причиненного ущерба и компенсации расходов на разбирательство также находятся в юрисдикции LCIA.

Суд не признал решение арбитража Лондона по конфликту в «Деловых линиях»
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Что пересмотрел суд

В результате пересмотра решения LCIA повысил оценку рентабельности «Деловых линий» до уплаты налогов с 9,9 до 12,5%, что практически нивелировало эффект от вычета суммы неоплаченных налоговых обязательств (минус $90 млн). Такое изменение показателя рентабельности компании состав арбитров счел «абсолютно законным». В результате стоимость компании составила $365 млн (вместо $392 млн по первоначальным расчетам), а стоимость опционных 30% — $109 млн (вместо изначальных $118 млн). Итоговый ущерб для Хабарова с учетом разрыва опциона на $60 млн составил $49 млн вместо $58 млн.

«Мы не имели пока возможности ознакомиться с мотивировочной частью решения, но его резолютивная часть вызывает большие вопросы и возражения. Безусловно, мы не согласны с решением. Сможем выработать свою позицию после ознакомления с текстом решения», — сказал РБК адвокат Богатикова Иван Писков.

Пока стороны разбирались в третейском суде, против Хабарова завели уголовное дело в России: сейчас он находится под домашним арестом. По версии следствия, после прихода на работу в «Деловые линии» в 2014 году Хабаров обещал Богатикову прекращение проверок в компании и покровительство в обмен на вознаграждение, не обладая при этом таким влиянием. С декабря 2014-го по май 2017 года Богатиков якобы ежемесячно перечислял Хабарову деньги и в общей сложности перевел почти 842 млн руб. которые считает похищенными. Защита Хабарова связывала уголовное дело с попыткой заставить его отказаться от взыскания возмещения, присужденного лондонским судом. Заявление в Следственный комитет на Хабарова написал Богатиков.

По словам источника, близкого к Хабарову, теперь компания топ-менеджера «Траста» Caledor потребует повторно признать решение LCIA в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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Общество
Михаил Хабаров

Автор
Павел Казарновский
«Деловые линии» Михаил Хабаров
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