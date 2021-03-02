Лондонский суд исправил ошибку в деле о конфликте в «Деловых линиях»

Суд в Лондоне устранил ошибку в деле о споре крупнейшего акционера компании «Деловые линии» и топ-менеджера банка «Траст». Но само наличие ошибки ранее стало препятствием для признания решения суда в России

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Лондонский международный третейский арбитраж (LCIA) решил, что структуры совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова должны выплатить компании экс-главы А1 Михаила Хабарова (сейчас занимает должность главного исполнительного директора банка «Траст») $49 млн компенсации за разрыв опционного соглашения. Об этом говорится в решении LCIA, с которым ознакомился РБК. Его подлинность подтвердил источник, близкий к Хабарову.

Третейский арбитраж уже во второй раз присуждает компенсацию Хабарову. В первый раз LCIA обязал Богатикова выплатить Хабарову $58 млн в январе 2020 года, но затем Высокий суд Лондона предписал пересмотреть это решение, обнаружив в расчетах арбитров ошибку — настолько существенную, что при правильном расчете компенсация равнялась бы $4 млн. Дело в том, что арбитры прибавили к стоимости компании ее неоплаченные налоговые обязательства в размере $90 млн, что привело к повышению ее стоимости и, соответственно, увеличению стоимости спорного опциона на 30% акций. Они, впрочем, делали оговорку, что, хотя и признают ошибку, не считают выплату $4 млн достаточной.

Как развивался спор Хабаров в 2014 году покинул пост главы А1 (входит в «Альфа-Групп») и перешел на работу в «Деловые линии», а в 2015-м заключил с основным владельцем компании Богатиковым опционное соглашение на покупку 30% акций компании, которое можно было реализовать до февраля 2018 года по цене $60 млн. Богатиков контролировал «Деловые линии» через кипрскую компанию Doglemor, а Хабаров собирался стать акционером через Caledor, которая также зарегистрирована на Кипре (принадлежит на 75% Хабарову, на 25% — А1). Конфликт в «Деловых линиях» начался в 2017 году. Богатиков, как следует из его показаний, винил Хабарова в том, что он не смог защитить его от уголовного преследования (в апреле 2017 года Богатиков был ненадолго задержан по уголовному делу по факту неуплаты налогов), а «Деловые линии» — от внимания налоговой службы, хотя это входило в его задачи. Вскоре у «Деловых линий» сменились акционеры, а Хабаров был отстранен от работы в компании. Контроль в компании перешел к «0578 Холдинг», в котором Богатиков владеет 43%, Магомедрасул Гаджиев — 25%, Григорий Гурарий — 12,5%, экс-гендиректор «Нафта Москва» Татьяна Башмакова — 12,5% и Александр Кобзев — 7%. Хабаров, в свою очередь, посчитал, что теперь исполнение опционного соглашения 30% «Деловых линий» стало невозможным, и обратился в LCIA. В 2019 году Хабаров стал главным исполнительным директором банка «Траст», который специализируется на поиске и взыскании активов бывших собственников российских банков, санированных ЦБ.

Ошибка в расчетах, сделанная LCIA, привела к тому, что решение о взыскании компенсации с Богатикова не было признано Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Признание в России решения иностранного суда, содержащего ошибку, приведет к нарушению фундаментальных принципов российской правовой системы и будет иметь последствия в виде нарушения конституционных прав и свобод ответчиков, говорилось в определении российского суда.