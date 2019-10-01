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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Официальный курс доллара 1 октября вырос сразу на 35 коп., на межбанковском валютном рынке курс доллара вырос более чем на 1%
Доллар/Рубль USD/RUB ₽65,373 +0,78% Купить

Национальный банк Украины (НБУ) резко снизил курс гривны. В соответствии с решением регулятора 1 октября официальный курс доллара был повышен сразу на 35,78 коп. (с 24,197 до 24,555 гривны), курс евро — на 41,18 коп. (с 26,348 до 26,76 гривны).

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

О визите Зеленского сообщается на странице НБУ в Facebook. Отмечается, в частности, что президент выступил за сохранение независимости Нацбанка.

На фоне снижения официального курса гривны ускорилось падение ее курса на межбанковском валютном рынке. В ходе торгов во вторник курс доллара достиг отметки 24,644 гривны, что на 1,3% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее во вторник НБУ сообщил о намерении увеличить объемы закупок валюты на межбанковском валютном рынке до $30 млн в день. «Увеличение объемов валютных интервенций позволит активнее пополнять международные резервы без нарушения принципа рыночного курсообразования гривны», — отмечается в сообщении НБУ.

Автор: Евгений Калюков
Теги: гривна, курс доллара, курсы валют, Украина, Владимир Зеленский
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