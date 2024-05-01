Рост снятия наличных с карт россиянами достиг рекорда. Инфографика
Россияне резко нарастили снятие наличных денег с карт — на 13% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный темп за последние десять лет: подобный рост последний раз наблюдался в 2014 году — тогда он составил 11%, следует из данных ЦБ.
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