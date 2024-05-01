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Финансы ,  
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Рост снятия наличных с карт россиянами достиг рекорда. Инфографика

Рост снятия наличных россиянами с карт достиг рекорда

Рост снятия наличных с карт россиянами достиг рекорда. Инфографика

Россияне резко нарастили снятие наличных денег с карт — на 13% по сравнению с прошлым годом. Это максимальный темп за последние десять лет: подобный рост последний раз наблюдался в 2014 году — тогда он составил 11%, следует из данных ЦБ.

Рост снятия наличных с карт россиянами достиг рекорда. Инфографика

Россияне рекордно за десять лет увеличили снятие наличных с карт
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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

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