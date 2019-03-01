ЦБ аннулировал лицензию Жилстройбанка

Решение о добровольной ликвидации банка принял его владелец

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Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка Жилстройбанк. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Лицензия у АО КБ «Жилстройбанк» аннулирована Банком России на основании статьи 23 федерального закона «О банках и банковской деятельности» в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства», — сообщает Центробанк.

По оценкам ЦБ, у Жилстройбанка достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии с требованиями законодательства в банк будет назначен ликвидатор.

По данным отчетности, Жилстройбанк занимает 456-е место в банковской системе России. Он был зарегистрирован в Банке России в 1994 году. Финансовая организация занималась обслуживанием компаний и не привлекала средства физлиц.