«Аэрофлот» заявил о прекращении сотрудничества с «ФК Открытие»

«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с санируемым банком по выпуску своих бонусных карт, рассказали РБК в авиакомпании. В «ФК Открытие» заявили, что продолжают сотрудничать с «Аэрофлотом» и обслуживают совместные карты

Самолет авиакомпании ​«Аэрофлот» (Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости)

С 1 марта прекращается сотрудничество «Аэрофлота» и банка «ФК Открытие» по выпуску карт «Аэрофлот Бонус», говорится в сообщении компании. «Причина прекращения сотрудничества с банком «ФК Открытие» — окончание срока действия договора», — сказал представитель «Аэрофлота» РБК.

В свою очередь в «ФК Открытие» РБК заявили, что сотрудничество банка с авиакомпанией не прекращено, а по техническим причинам временно приостановлен прием заявок на выпуск бонусных карт «Аэрофлота». «Хочу подчеркнуть: обслуживание действующих карт «Открытие Аэрофлот», выданных до 1 марта, продолжается в обычном режиме. Мили за полеты либо покупки будут начисляться в течение всего срока действия карты в полном объеме», — прокомментировал через пресс-службу член правления, руководитель розничного бизнеса банка «Открытие» Вениамин Полянцев. По его словам, все заявки на выпуск карт, поданные клиентами до 28 февраля включительно, будут приняты, а карты, выпущенные по этим заявкам, будут зарегистрированы в системе «Аэрофлот — Бонус».

В распоряжении РБК также имеется копия письма, которое «Аэрофлот» разослал всем клиентам — владельцам бонусных карт «Открытие Аэрофлот». В нем указано, что теперь авиакомпания и Альфа-банк предлагают особые условия перевода держателей карт «Открытие Аэрофлот» на обслуживание в Альфа-банке. Альфа-банк также разослал позднее пресс-релиз, в котором совместно с авиакомпанией предлагает особые условия оформления карт «Аэрофлот Альфа-банк» для клиентов «ФК Открытие» в связи с прекращением сотрудничества «Аэрофлота» с санируемым банком.

«Аэрофлот Бонус» — программа поощрения пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». За каждый совершенный полет участнику программы в зависимости от класса бронирования и дальности перелета начисляются на карту премиальные баллы — мили. Размер начисления зависит от тарифа. Участники программы могут использовать мили для оформления премиальных авиабилетов, повышения класса обслуживания, бронирования отелей на сайте «Аэрофлота» и получения других услуг от партнеров — гостиничных сетей, фирм проката автомобилей, ресторанов и различных магазинов.

Сейчас выпускают бонусные карты «Аэрофлота» помимо Альфа-Банка Сбербанк, Citi и СМП Банк. На момент написания заметки банк «ФК Открытие» все еще числился среди партнеров авиакомпании.

29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» через Фонд консолидации банковского сектора. В качестве основных причин такого решения регулятор называл покупку крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО — компании «Росгосстрах» — и «неудачную» санацию банка «Траст». В периметр санации были включены входившие в группу банка СК «Росгосстрах», банк «Траст», РГС Банк, три негосударственных пенсионных фонда, АО «Открытие Брокер», а также финансовые сервисы «Точка» и «Рокетбанк». На санацию банка по новому механизму ЦБ отводил шесть—восемь месяцев, работа временной администрации ЦБ завершилась 29 ноября, когда банк был передан в управление ФКБС. После этого капитал банка был уменьшен до 1 руб., доли старых акционеров размыты, прекращены обязательства банка по субординированным займам. Затем ЦБ приобрел допэмиссию акций «ФК Открытие» на сумму 456,2 млрд руб. и стал собственником 99,9% его акций.