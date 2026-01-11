 Перейти к основному контенту
РБК Образование
Управленцы в России выбрали разделить ответственность за рост сотрудников

РБК Образование
Большинство руководителей считают, что профессиональный рост сотрудников зависит как от самих сотрудников, так и от руководства. Об этом говорят данные свежего исследования, проведенного компанией «Ромир» по заказу РБК

Большинство российских руководителей (61%) считает, что за профессиональный рост сотрудников отвечают и руководители, и сотрудники совместно. Это вывод из исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

32% респондентов при этом ответили, что за рост отвечает только руководитель, и 18% — что только сотрудник. Взгляды на роль руководителя в развитии сотрудников заметно различаются в зависимости от размера организации. В крупных компаниях руководители чаще перекладывают ответственность за развитие сотрудников на компанию и HR. В организациях с численностью от 251 до 1000 человек так считают 21% управленцев, в компаниях более чем с 1000 сотрудников — 20%.

Возраст руководителей также влияет на распределение ответственности за профессиональный рост. Самая молодая возрастная группа респондентов склоняется к тому, что развитие в большей степени лежит на самом сотруднике (20-29 — 22%, у остальной группы 16% и меньше). Исследователи связывают это с особенностями управленческого контекста: молодые руководители, недавно получившие повышение, нередко работают с командами из сотрудников своего же поколения и ожидают от них сопоставимого уровня самостоятельности и амбиций. Речь идет именно о возрастном факторе, а не о стаже руководства.

На восприятие ответственности влияет и состав подчиненных. Руководители, в чьем подчинении есть другие руководители, чаще считают, что ответственность за профессиональный рост лежит на самом сотруднике — так ответили 28% респондентов. Среди руководителей, работающих только с исполнителями, эту позицию разделяют вдвое меньше респондентов — 14%.

Что касается эмоционального состояния сотрудников, то тут российские руководители чаще отвечали, что это зона отвествености самого сотрудника (52%)&

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей.

Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт— серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.

События Школы управления РБК будут проходить по четвергам, начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством.

Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть посмотреть здесь.

Опрошенные РБК руководители считают важным вкладываться в профессиональный рост сотрудников. Директор Скандинавской школы экономики Алексей Попов не воспринимает развитие сотрудников как отдельную обязанность: «Это просто естественное условие качественной работы и устойчивого результата».

Фото:Hulton Archive / Getty Images

Анна Спирина, директор по маркетингу, коммуникациям и партнер консалтинговой компании get experts считает развитие подчиненных неотъемлемой частью лидерства. Причем, по ее мнению, недостаточно просто выделить бюджет — нужно вкладывать свое личное время. «Регулярные встречи один на один с фокусом на развитии, проработка карьерных траекторий, подбор релевантных задач и проектов, обратная связь «в моменте», — все это даже важнее формальных программ. Именно через диалог и доверие у людей формируется мотивация расти», — прокомментировала она.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория: управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.

Елизавета Ивлева
РБК Образование: Влияние РБК Образование: Команда
РБК запустил Школу управления
Образование
Подведите итоги года правильно
