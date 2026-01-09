Треть руководителей сочли, что не отвечают за рост зарплаты сотрудников

Около трети российских руководителей считают, что зарплата сотрудников не входит в зону их компетенции. Об этом говорят данные свежего исследования компании «Ромир», проведенного по заказу РБК

Чуть более трети руководителей в России (35%) считают, что зарплата их сотрудников не зона их компетенции. Это выводы из свежего исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

Исследователи предполагают, что повлиять на этот ответ могли два фактора — как личное отношение самого руководителя к этому вопросу, так и особенности корпоративной политики. Так, респонденты, которые выбрали этот вариант ответа, чаще других отвечали, что в их компаниях существуют инструменты, регулирующие вопросы повышения зарплаты (фиксированная периодичность повышения зарплаты, performance-ревью и т.п.), либо повышение зарплаты входит в компетенцию вышестоящего руководителя.

Руководители, которые считают зарплату сотрудников зоной своей ответственности, отвечали, что вопрос о повышении поднимают раз в год (29%). Каждые полгода и даже чаще это делают 10% руководителей. Каждые полтора-два года и реже — 13%. Пересматривают зарплату после успешно выполненного проекта или успешного спринта 12% респондентов. И лишь 1% повышают зарплату только по запросу сотрудника.

Руководители, которые считают, что получают выше и существенно выше рынка, чаще других повышают заработную плату своим сотрудникам. Как и наоборот: те управленцы, которые оценивает свою зарплату ниже рынка, чаще отвечали, что повышение заработной платы их сотрудников не входит в их компетенцию.

В компаниях с количеством сотрудников более 1000 человек руководители скорее отвечали, что повышение зарплаты не входит в их зону ответственности (46 против 35%). Руководители руководителей больше вовлечены в повышение зарплаты своих подчиненных: только 5% таких респондентов отметили, что это не их зона ответственности.

Опрошенные РБК эксперты считают, что главный аргумент для повышения заработной платы сотрудников — это эффективность и качество выполняемых ими задач. «Если мы нанимали человека на неруководящую позицию, а он вырос и потенциально может быть руководителем, предлагает стратегии, решения и исполняет их, то это очень хороший повод как для повышения зарплаты, так и для повышения в должности», — прокомментировала Анастасия Витковская, академический директор Бизнес-школы АМИ.

Ольга Вильковская, директор корпоративного направления академии коучинга 5 Prism, убеждена, что в текущих реалиях, когда на первый план выходит прагматичный подход, основным аргументом служит то, насколько сотрудник является тем человеком, который помогает капиталу поступать в компанию. «При этом капитал может быть совершенно разным, — отметила она. — Это может быть прибыль, которая измеряется в деньгах. Или социальный капитал в виде связей, знакомств, которые потенциально и с высокой долей вероятности могут перерасти в дальнейшие партнерства и совместные проекты. Также это может быть репутационный капитал, который связан, например, с узнаваемостью бренда».

Эксперты также подтвердили, что необходимость отдельно аргументировать повышение зарплаты «наверх» может просто не возникать. «В тех форматах, в которых я работаю, решения о повышении зарплаты находятся в моей зоне ответственности либо изначально заложены в систему договоренностей», — прокомментировал Алексей Попов, директор Скандинавской школы экономики.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1200 интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.