Управленцы в Москве чаще решают проблемы на работе с помощью ИИ и коучей

Московские руководители чаще коллег из других регионов используют искусственный интеллект, коучей и психологов для решения управленческих задач и трудностей. Об этом говорят разультаты свежего исследование «Ромир», проведенного по заказу РБК

Фото: insta_photos / Shutterstock

Управленцы, работающие в Москве, значительно чаще своих коллег из других регионов используют дополнительные инструменты для решения своих повседневных задач и проблем. Об этом говорят данные исследования компании «Ромир», проведенного по заказу Школы управления РБК.

В целом по стране при возникновении сложностей в работе 33% руководителей запрашивают обратную связь у сотрудников и своего руководства, 30% обращаются за помощью к начальнику, а 28% пытаются разобраться самостоятельно.

В Москве же структура поддержки выглядит иначе. Руководители из столицы значительно чаще используют дополнительные инструменты.

К помощи искусственного интеллекта при решении рабочих проблем обращаются 18% московских управленцев (против 11% в среднем по выборке). Также они вдвое чаще обращаются к коучам и психологам. Такой вариант выбирают 14% руководителей в Москве, тогда как в целом по стране — лишь 7%. Значимо больше, чем в целом, обращаются за помощью к своему руководителю или к коллегам по компании, ходят на психотерапию или обучающие курсы руководители с опытом работы до трех лет.

РБК запустил Школу управления в конце декабря 2025 года. Это новый образовательный проект медиахолдинга, ориентированный на развитие руководителей. Именно для руководителей Школа разработала свой первый продукт — серию интерактивных онлайн-событий на актуальные темы. Участники событий Школы управления смогут сделать шаг к решению конкретной управленческой задачи и получить новый опыт по заявленной теме.



События Школы управления РБК будут проходить по четвергам начиная с 15 января. На первых двух событиях участники разберут, как руководителю строить карьеру в ближайший год и справляться с управленческим одиночеством. Условия доступа и полное расписание ближайших событий можно посмотреть здесь.

Эксперты связывают разницу с более высокой плотностью управленческих задач, конкуренцией и доступностью профессиональных сервисов в столице. «Мне нравится в работе с ИИ его способность очень быстро алгоритмизировать и систематизировать информацию», — прокомментировала Анастасия Витковская, академический директор Бизнес-школы АМИ. По ее мнению, такая помощь помогает руководителю перестать воспринимать сложности как личный провал и начать рассматривать их как задачу, для решения которой допустимо привлекать инструменты и экспертизу извне.

«Вовремя заданный [ИИ] вопрос может остановить и заставить задуматься о причинах управленческих решений», — считает Ольга Вильковская, директор корпоративного направления академии коучинга 5 Prism.

Коучинг и работа с психологом помогают руководителям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением, которое особенно характерно для крупных городов и сложных организационных структур. При этом для большинства руководителей вне Москвы по-прежнему более привычными остаются «внутренние» способы решения проблем — разговор с руководством, коллегами или самостоятельная рефлексия.

Исследование особенностей профессионального поведения руководителей «Ромир» провел по заказу Школы управления РБК в ноябре 2025 года. Его целевая аудитория — управленцы, у которых есть не только подчиненные, но и собственный руководитель. Было проведено 1,2 тыс. интервью. География: города России с населением свыше 50 тыс. жителей, включая Москву и Санкт-Петербург.

Результаты исследования будут опубликованы РБК 12 января 2026 года.