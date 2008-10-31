На российском рынке наблюдается разнонаправленное движение котировок

На российском рынке акций наблюдается разнонаправленное движение котировок. Так, на ФБ ММВБ в плюс вышли акции Газпрома, "Уралсвязьинформа", МТС, "Газпром нефти", "Ростелекома". Остальные высоколиквидные бумаги пока в минусе. Индекс ММВБ снизился почти на 1,5% - до 716 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,85% - до 765 пунктов. Более чем на 4% подорожали акции "Роснефти", выше уровней закрытия предыдущего торгового дня сейчас котировки акций Газпрома.

На российском рынке акций наблюдается разнонаправленное движение котировок. Так, на ФБ ММВБ в плюс вышли акции Газпрома, "Уралсвязьинформа", МТС, "Газпром нефти", "Ростелекома". Остальные высоколиквидные бумаги пока в минусе. Индекс ММВБ снизился почти на 1,5% - до 716 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,85% - до 765 пунктов. Более чем на 4% подорожали акции "Роснефти", выше уровней закрытия предыдущего торгового дня сейчас котировки акций Газпрома.

Текущая коррекция на рынке акций будет неглубокой. Такое мнение высказала в прямом эфире РБК-ТВ аналитик ИГ "КапиталЪ" Марина Самохвалова. Коррекция сегодня будет незначительной, поскольку она является ожидаемой. Столь бурный рост в течение нескольких дней должен был завершиться коррекцией. Индексы останутся на текущих уровнях, может быть, немного снизятся, заключила аналитик.

Давать рекомендации по поводу того, какие активы будут лучше или хуже рынка в ближайшее время, довольно затруднительно, поскольку рынок ведет себя весьма непредсказуемо, отмечает аналитик ИБ "КИТ Финанс" Константин Черепанов. Тем не менее, по мнению специалиста, акции "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" остаются недооцененными в сравнении со своими зарубежными аналогами.

В случае возвращения интереса к российскому нефтегазовому сектору, инвесторам можно рекомендовать приобретать именно эти бумаги, поскольку это лидирующие компании в отрасли. Они лишены тех рисков, которые присутствуют у других компаний, на них имеет смысл обратить внимание в первую очередь, заключил аналитик.