Конгресс требует текст иранской сделки

Конгрессмены отказались от предложений Госдепартамента США о частичном обнародовании затребованных ими секретных документов по сделке "Гор-Черномырдин" от 1995 года.

Конгрессмены эту точку зрения не разделяют. Они требуют обнародовать полный текст документов. И отказываются от любых сделок. Пресс-секретарь лидера сенатского большинства Терренса Лотта, комментируя шаг Госдепартамента, указал, что подобные предложения абсолютно неприемлемы.