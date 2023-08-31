Крупнейший застройщик Дубая назвал россиян основными покупателями жилья

На россиян пришлось около 12% всех сделок по приобретению жилья у застройщика Emaar в Дубае в этом году, подсчитали аналитики. Еще в 2020-м граждане России в рейтинге крупнейших покупателей были лишь девятыми

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Россияне оказались основными покупателями жилой недвижимости у крупнейшего застройщика Дубая Emaar Properties, пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию для инвесторов за первое полугодие.

Конкретная доля российских покупателей в презентации не указывается, однако на круговой диаграмме им отведен наибольший сегмент, отмечает агентство.

Аналитик CI Capital Сара Бутрос подсчитала, что в этом году россияне заняли первое место по объему покупок с долей в 12%. Для сравнения: в 2022 году россияне были на втором месте, в 2020-м — на девятом, отмечает агентство.

Emaar — инвестиционная компания, основанная в ОАЭ в 1997 году. Агентство пишет, что на нее приходится около 30% от всех продаж жилья в Дубае, которое реализуется на этапе до начала строительства. Кроме того, Emaar выступает посредником в более широком секторе недвижимости города, указывается в статье.

Бутрос полагает, что интерес со стороны россиян будет оставаться высоким до конца года. «В основном это связано с привлекательностью элитного сегмента в Дубае, где доходность от аренды очень высока, а инвестиционные затраты низки», — считает аналитик.

По данным CBRE Group, доходность аренды жилья в Дубае во втором квартале колебалась от 6,75% до 7,25%. Дубай не облагает налогом доходы от аренды или прирост капитала, а государственные сборы за покупку недвижимости составляют 4%, что ниже, чем на многих других рынках, отмечает агентство.

Рынок недвижимости Дубая переживает бум вопреки тенденции во многих частях мира, где стоимость жилья упала на фоне растущих процентных ставок и ухудшающихся перспектив экономического роста, говорится в заметке. Восстановление на рынке Дубая, которое пришло на смену семилетнему периоду снижения цен, началось после пандемии и подпитывалось появлением новых жителей — от криптомиллионеров и банкиров из Азии до богатых россиян, стремящихся защитить свои активы, пишет агентство.

В 2022 году россияне стали главными покупателями жилья в Турции, писал весной Bloomberg. Из данных государственной статистики страны следует, что около 4,5% всех покупок домов пришлось на иностранцев, причем в крупных городах — Анталье, Мерсине и Стамбуле — показатель достигает 27%. Наибольшая доля пришлась на россиян, они приобрели около четверти всех домов из тех, что были проданы иностранцам.