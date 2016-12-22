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США внесли российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список
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США внесли российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список
Новые санкции США, 18:35
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США внесли российский НИИ молекулярной электроники в санкционный список
Минторг США добавил в санкционный перечень научно-исследовательский институт, который является подразделением компании «Микрон». Санкции против последней были введены еще в 2016 году

Министерство торговли США включило 15 организаций в санкционный список, среди них есть российский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Документ (.pdf) опубликован на портале Федерального реестра и вступит в силу с 4 сентября.

«НИИМЭ де-факто является исследовательским и конструкторским подразделением компании «Микрон», в отношении которой введены санкции (еще в 2016 году. — РБК)», — говорится в документе.

Завод «Микрон» был создан в 1967 году при НИИМЭ. В 1994-м оба стали единым АО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон». Но в 2011 году исследовательский центр был выделен в отдельное ОАО «НИИМЭ». Компания «Микрон» находится под санкциями США как предприятие российского ОПК с 2016 года. Теперь американский Минторг отдельно внес в список подразделение «Микрона».

Как говорится в документе, организации, в чьем отношении будут введены санкции, ведут деятельность, которая может противоречить интересам национальной безопасности или внешней политики США. К ним применяется ужесточенный режим экспортного контроля, что означает запрет на торговые операции с указанными организациями.

«Микрон» и НИИМЭ входят в холдинг РТИ, которым владеет АФК «Система», говорится на сайте НИИМЭ. Представитель АФК «Система» отказался от комментариев РБК.

В пресс-службе НИИ сообщили РБК, что намерены направить в Министерство торговли США письмо с просьбой объяснить введение санкций. «Мы не понимаем, чем научный институт может угрожать безопасности такой страны, мы занимаемся лишь научными разработками в области электроники. Мы будем выяснять, в чем причина, направим официальный запрос. Сотрудничаем по всему миру с разными институтами, делимся научной информацией, мир же достаточно большой», — сообщил пресс-секретарь Алексей Дианов.

Авторы: Андрей Гатинский, Мария Кокорева.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: «Микрон» , санкции
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