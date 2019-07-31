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Экономика ,  
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Правительство создаст для экспортеров единую систему внешней торговли
Законопроекты, регулирующие работу «Одного окна» для экспортеров, должны быть готовы до конца года. Сервис, призванный избавить компании от «бумажной волокиты», заработает в конце 2020 года
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Правительство к концу 2019 года должно подготовить законопроекты, закрепляющие за создаваемой Российским экспортным центром (РЭЦ) системой «Одно окно» статус федеральной государственной информационной системы. Сервис для экспортеров предусматривает электронный документооборот между компаниями и госорганами, в частности, в рамках валютного контроля и таможенного декларирования. Это следует из подписанного 26 июля премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения правительства. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в аппарате правительства.

Как сообщил РБК гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев, до конца этого года появится работающий прототип информационной системы «Одно окно» и входящего в нее «Реестра экспортеров». Полноценный запуск сервиса запланирован на ноябрь 2020 года, следует из паспорта национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Позже, к концу августа 2021 года, должны заработать дополнительные сервисы «Одного окна», включая лицензирование, сертификацию, идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов.

Как будет работать «Одно окно»

«Главное преимущество нового сервиса заключается в том, что он позволит из одной точки доступа (личного кабинета экспортера) запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов, а главное — сэкономить время экспортера», — говорит Слепнев.

Регистрация в системе будет добровольной. Создать свой цифровой профиль и загрузить необходимые документы компании понадобится единожды. В дальнейшем этот набор документов можно будет использовать для отправки в различные органы власти.

На базе «Одного окна» будет формироваться реестр экспортеров и профессиональных участников внешнеэкономической деятельности. При соблюдении определенного перечня критериев экспортер с положительным опытом более трех лет будет попадать в реестр профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, для которых планируются льготы и преференции, отметил Слепнев.

Валютный контроль остается, но в электронной форме

Как следует из распоряжения правительства, в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» планируется внести поправки, обязывающие экспортеров, подключившихся к «Одному окну», размещать в системе документы и сведения по совершенным валютным операциям. Одновременно они будут освобождены от необходимости предоставлять эти документы в бумажном виде по каждой валютной операции ФТС, ФНС, Банку России и агентам валютного контроля (банкам).

Валютный контроль остается главным ограничением для экспортеров, отмечает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель. «Валютный контроль — это тот барьер, который еще действует. И реформирование валютного законодательства — это для экспортеров чувствительный момент, который может значимо сказаться на снижении их издержек», — считает он.

В «Опоре России» скептически оценивают положительный эффект для экспортеров от «Одного окна». По мнению вице-президента организации Николая Дунаева, создание системы позволит главным образом выполнить задачу «освоения бюджетные средств на создание какой-то очередной продвинутой площадки». При этом он признает, что бумажная волокита и отчеты по валютным операциям осложняют работу экспортеров.

Подробнее о порядке работы сервиса читайте в материале «РБК ПРО».

Автор: Анна Гальчева
Теги: Экспорт, РЭЦ, электронный документооборот, валютный контроль
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