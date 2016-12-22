Лукашенко разрешил белорусским предприятиям не продавать валютную выручку

В конце 2014 года на фоне обвала на российском рынке норма была повышена с 30 до 50%, затем Минск ее постепенно снижал

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, отменяющий положение об обязательной продаже части валютной выручки для белорусских предприятий, сообщает агентство БелТА.

В сообщении агентства говорится, что это норма привела к формированию предложения иностранной валюты на белорусской бирже, однако стала сдерживать рост белорусской экономики.

В декабре 2014 года на фоне обвала российского рубля Национальный банк Белоруссии постановил повысить долю обязательной продажи валютной выручки с 30 до 50%. Также регулятор принял решение ввести сбор в размере 30%, который взимался при покупке валюты физическими лицами и организациями. Тогда же регулятор объявил о временной приостановке операций с иностранной валютой на внебиржевом рынке.

В следующем году власти начали снижать размер нормы обязательной продажи валютной выручки. В феврале 2015 года она была снижена с 50 до 40%. К концу 2017 года она составляла только 10%.