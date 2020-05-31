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FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

К такому выводу газета пришла после появившихся данных о том, что КНДР впервые за 17 лет планирует выпустить гособлигации. Ким Чен Ын намерен заставить северокорейскую элиту приобретать их в целях пополнения бюджета, пишет FT
Пхеньян, КНДР
Пхеньян, КНДР (Фото: Евгений Агошков / ТАСС)

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, Северная Корея столкнулась с самым мощным экономическим спадом с 1997 года, вследствие чего ее 36-летний лидер пытается восстановить централизованный контроль над экономикой, потенциально подрывая переход к рыночным отношениям и формирующиеся признаки капитализма.

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Об острых экономических проблемах, как пишет газета, свидетельствуют данные о том, что КНДР впервые с 2003 года планирует выпустить государственные облигации. Об этом на прошлой неделе сообщил южнокорейский портал Daily NK и позднее рейтинговое агентство Fitch. Опрошенные FT эксперты утверждают, что целью выпуска облигаций является привлечение иностранной валюты от обеспеченных жителей страны для финансирования 60% бюджета.

Эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд в разговоре с FT назвал внезапный выпуск облигаций важным событием. «Я думаю, что это первый реальный признак того, что они столкнулись с весьма значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса», — сказал он.

По мнению Уорда, у покупателей не будет никаких гарантий на выплаты по облигациям. Он отметил, что ранее северокорейское правительство зарекомендовало себя как некомпетентное в принятии обоснованных инвестиционных решений.

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«Цель состоит в том, чтобы получить большую часть доходов от ориентированных на рынок предприятий, в конечном итоге поступающих в государство, а не в казну коррумпированной элиты», — заявил FT Дэниел Верц, сотрудник расположенной в Вашингтоне некоммерческой организации, занимающейся вопросами КНДР.

Сотрудник американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute Бенджамин Силберстейн в разговоре с FT выразил мнение, что власти Северной Кореи используют различные способы для принуждения элиты к передаче иностранной валюты в казну. «Представители бизнеса и вообще любые люди, которые зарабатывают приличные деньги, должны передавать «добровольные» отчисления государству, чтобы продемонстрировать преданность его лидеру. Это, конечно, просто вымогательство под другим названием», — считает эксперт.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Ким Чен Ын, КНДР, кризис
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