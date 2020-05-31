FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику

К такому выводу газета пришла после появившихся данных о том, что КНДР впервые за 17 лет планирует выпустить гособлигации. Ким Чен Ын намерен заставить северокорейскую элиту приобретать их в целях пополнения бюджета, пишет FT

Пхеньян, КНДР (Фото: Евгений Агошков / ТАСС)

Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций. Об этом пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, Северная Корея столкнулась с самым мощным экономическим спадом с 1997 года, вследствие чего ее 36-летний лидер пытается восстановить централизованный контроль над экономикой, потенциально подрывая переход к рыночным отношениям и формирующиеся признаки капитализма.

Об острых экономических проблемах, как пишет газета, свидетельствуют данные о том, что КНДР впервые с 2003 года планирует выпустить государственные облигации. Об этом на прошлой неделе сообщил южнокорейский портал Daily NK и позднее рейтинговое агентство Fitch. Опрошенные FT эксперты утверждают, что целью выпуска облигаций является привлечение иностранной валюты от обеспеченных жителей страны для финансирования 60% бюджета.

Эксперт по Северной Корее из Венского университета Питер Уорд в разговоре с FT назвал внезапный выпуск облигаций важным событием. «Я думаю, что это первый реальный признак того, что они столкнулись с весьма значительными финансовыми проблемами из-за санкций и вируса», — сказал он.