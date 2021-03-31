Эксперты оценили потенциал роста производительности после пандемии

Ряд мировых компаний-«суперзвезд» в пандемию смогли перейти на новые бизнес-модели. Если их примеру последуют другие, глобальная производительность труда может расти вдвое быстрее, чем после кризиса 2008 года, считают в McKinsey

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Некоторые крупные компании в мире выбрали смелую стратегию во время пандемического кризиса — перешли на онлайн-каналы продаж, автоматизировали производство, увеличили эффективность и ускорили процессы принятия решений, пишет McKinsey Global Institute (MGI) в новом исследовании «Вернутся ли производительность и рост после кризиса COVID-19?» (есть у РБК). Если такое корпоративное поведение станет нормой, а спрос будет устойчивым, годовой рост производительности труда в мире может ускориться примерно на 1 процентный пункт в период до 2024 года, считает MGI - исследовательское подразделение консалтинговой компании McKinsey & Company.

По оценкам его аналитиков, в результате рост производительности после пандемии может оказаться в два раза быстрее, чем после глобального финансового кризиса 2008–2009 годов. Самый большой потенциал роста продуктивности McKinsey отмечает для секторов здравоохранения, строительства, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и розничных продаж. Но для реализации такого сценария рост производительности должен быть достаточно широким, чтобы охватывать все сектора. Если прирост эффективности будет сконцентрирован только в ведущих отраслях и фирмах-«суперзвездах», разрыв между ними и отстающими может увеличиться, что приведет к росту неравенства в личных доходах и безработицы, предупреждает MGI.

Дополнительный прирост производительности труда на 1 п.п. в год (в период до 2024 года) будет равнозначен, например, увеличению ВВП на душу населения Испании на $1500 за этот период или подушевого ВВП США на $3500, отмечает McKinsey. Производительность труда для целей исследования MGI определяется как валовая добавленная стоимость, деленная на количество отработанных часов. Авторы оценивают, как цифровизация, автоматизация, инновационные методы работы, инвестиции в человеческий и физический капитал, адаптивность могут повлиять на производительность фирм.

Опыт пандемии, в частности, удаленную работу, следует учесть и трансформировать в технологии повышения производительности труда, заявлял в ноябре прошлого года министр экономического развития Максим Решетников. По прогнозам НИУ ВШЭ, около половины прироста ВВП России в период до 2030 года может быть достигнуто за счет внедрения цифровых технологий.