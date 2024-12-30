Как налоговики доначисляют НДФЛ на займы работникам

В деле Братского завода металлоконструкций налоговые органы пришли к выводу, что займы директорам прикрывают зарплату, и начислили НДФЛ. О развитии практики по переквалификации таких инструментов в зарплату — в материале РБК

Братский завод металлоконструкций (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Иркутской области поддержал местных налоговиков по эпизоду дела Братского завода металлоконструкций (БраЗМК), связанному с предоставлением предприятием беспроцентных займов своим работникам — генеральному директору и его заместителю (РБК изучил решение суда). В деле были еще два эпизода — по отношениям налогоплательщика с взаимозависимой компанией и по сделкам с майнинговым оборудованием (суд частично удовлетворил требования БраЗМК по первому из них).

Как следует из материалов суда, выездная налоговая проверка установила, что в 2018, 2019 и 2020 годах БраЗМК заключил с руководителем завода Алексеем Суворовым и его заместителем Вячеславом Суворовым (они же — учредители завода) несколько десятков договоров займа, в рамках которых перечислил на их личные счета около 130 млн руб. Посчитав это доходом физлиц, межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) № 25 по Иркутской области в 2022 году доначислила на сумму займов НДФЛ и страховые взносы. Завод подал иск на решение инспекции, но суд подтвердил его законность в части квалификации беспроцентных займов.

Это далеко не первый случай переквалификации займов работникам в зарплаты, говорят опрошенные РБК эксперты. По их словам, интерес налоговых органов к подобным схемам углубляется и развивается, особенно учитывая повышение НДФЛ в рамках новой пятиступенчатой прогрессии с 2025 года. Банк России сообщал, что на фоне кадрового дефицита в целях привлечения и удержания сотрудников некоторые предприятия начали выдавать своим работникам беспроцентные займы.

Почему суд счел займы зарплатой

«Основанием для доначисления страховых взносов и обязания АО «БраЗМК» удержать НДФЛ из доходов Суворова А.П. и Суворова В.П. явилось установление факта получения данными лицами от налогоплательщика дохода в виде заработной платы, перечисленной на счета Суворова А.П. и Суворова В.П. в качестве займов», — указал суд. Налоговая инспекция посчитала, что договоры займов «имеют цель скрыть истинный размер заработной платы и оформлены с целью ухода от налогообложения НДФЛ и страховыми взносами».

Схема выплат была следующей: БраЗМК выдавал Суворовым денежные займы, а затем уступал права требования по ним подконтрольной фирме «Братский индустриальный парк» (БИП, ее акционерами также являются Суворовы) по цене, соответствующей размеру обязательств. Далее между БраЗМК и БИП происходил зачет взаимных требований: цена покупки долга Суворовых компанией БИП учитывалась в счет обязательств БраЗМК перед БИП по арендной плате (завод арендовал у БИП инфраструктуру) и агентскому договору.

Переданная задолженность директоров-акционеров перед БИП урегулировалась так: они заключали с компанией договоры купли-продажи ценных бумаг, по которым БИП обязался купить у них акции БраЗМК и в счет этих сделок отказывался от права требования по их займам. При этом при передаче акций, состоявшейся только в 2023 году, они «фактически остались в распоряжении Суворовых», отмечает суд, поскольку они управляли БИП и совместно участвовали в ней. По данным налоговиков, полученные деньги они потратили на личные нужды.

Основаниями для переквалификации займов в оплату труда послужили следующие обстоятельства:

по оценке налоговиков, эти займы предоставлялись регулярно;

их условия идентичны (сроки предоставления — три года);

работники занимают руководящие должности, хотя их начисленная официальная зарплата «немногим отличается от зарплаты прочих сотрудников»;

денежные средства фактически не возвращались и не подлежали возврату.

Как оспаривали такую переквалификацию заявители

По оценке завода, займы выдавались нерегулярно (в некоторых месяцах выплаты отсутствовали), их суммы варьировались, при этом налоговики не установили у Суворовых наличия «уникального уровня квалификации», оправдывающего получение ими вознаграждения, значительно превышающего уровень зарплат в Иркутской области.

Кроме того, БраЗМК утверждал, что в силу вышеописанной схемы поступившие займы фактически являлись доходом Суворовых от продажи акций завода. По их данным, во время планирования этих сделок у БИП не было свободных денег в нужном объеме, а перевод со счета БраЗМК привел бы к высокой банковской комиссии, поэтому было решено выдать займы со счетов завода. Один из акционеров заявлял в 2022 году, что планировал позднее вернуть эти деньги. Передачу акций взаимозависимому юрлицу они мотивировали улучшением защиты бизнес-активов. И, наконец, оба Суворовых представили за 2023 год декларации 3-НДФЛ, в которых отразили доход от продажи акций (он был освобожден от налогообложения в силу долгосрочного владения бумагами).

Вывод о том, что займы не были возвращены, может быть сделан, даже несмотря на то что формально возврат займа осуществлен, но не в виде перечисления денежных средств, а в виде зачета встречных обязательств, отмечают в налоговой и таможенной практике Nextons. Налоговый орган может посчитать, что акции на самом деле не выбыли из владения физлиц-заемщиков, если они продали акции взаимозависимой компании, невзирая на факт декларирования ими дохода от продажи акций в рамках деклараций 3-НДФЛ, подчеркивают там.

Почему завод продолжит оспаривать решение суда

БраЗМК подал апелляцию на решение Арбитражного суда Иркутской области, сообщила РБК управляющий партнер Orlova-Panina & Partners Ирина Орлова-Панина, представляющая интересы налогоплательщика. «Эпизод с займами обжалуем», — сказала она. «По нашему мнению, суд неправ: нужно учитывать уровень зарплат и экономические процессы, нельзя говорить, что зарплата может быть бесконечно большой», — пояснила она. Кроме того, инспекция и суд должны были учесть особый статус заемщиков — то, что они акционеры. «Если уж во что-то переквалифицировать, то точно не в зарплату», — резюмировала представитель истцов.

Как следует из материалов суда, он ставил вопрос о переквалификации выданных займов в дивиденды (в таком случае не нужно было бы доначислять страховые взносы). Но суд посчитал, что такая квалификация невозможна, поскольку распределение дивидендов должно быть пропорционально долям (Суворовы владели по 50%), тогда как перечисления акционерам существенно различались. Кроме того, периодичность выплат невозможно связать с определением чистой прибыли предприятий по результатам отчетного периода.

РБК направил запрос в ФНС.

Какое значение спор имеет для практики

Переквалификация займов в зарплату — явление нередкое, значительные беспроцентные займы, выдаваемые на длительный срок, без признаков хотя бы частичного возврата всегда вызывают вопросы со стороны налоговых органов, говорит адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева. В данном деле налогоплательщик хотя бы попытался обосновать, что займы были погашены через уступку требования иному лицу, но обстоятельства такой уступки и другие факты вызвали обоснованные сомнения у суда, отмечает она.

Как правило, в подобных спорах речь идет об определенном наборе признаков того, что под видом займа фактически «заретушировано» вознаграждение за труд, говорит старший юрист Vegas Lex Артем Гаспарян. «Во многом исход таких дел зависит от того, какую позицию в компании занимает работник и как выглядит вся система расчетов с ним. Иногда суды учитывают соотношение суммы займа и заработной платы», — указывает он.

Какие еще бывают схемы по НДФЛ

Беспроцентные займы — далеко не единственная схема, которая используется для оптимизации зарплатных налогов и сборов. Так, по словам Мякишевой, это и работа с самозанятыми (НДФЛ за них платить не нужно, самозанятый уплачивает 6% с дохода, полученного от юрлица), и компенсация работникам за вредные условия труда в ситуации, когда такие условия в действительности отсутствуют (налоговики даже делают запросы в медицинские организации), выдача денежных средств в подотчет без фактов возврата, выдача части зарплаты путем перечисления средств со счетов иных фирм или с карты директора. «Такие способы налоговые органы тоже научились выявлять достаточно эффективно», — утверждает она.

В практике встречаются ситуации, когда налоговые органы расценивают в качестве заработной платы распределение прибыли компании в пользу ее участника и директора в одном лице, добавляет Гаспарян. «Наиболее радикальный случай — когда финансовые результаты компании еще не сформированы, дивиденды выплачиваются работнику на регулярной основе и в одинаковом размере, а он при всем этом никаких иных выплат не получает», — указывает юрист. По его словам, налоговики также обращают внимание на случаи, когда полномочия директора фирмы переданы управляющему — индивидуальному предпринимателю (в этом можно разглядеть обычный трудовой договор).

По мнению Мякишевой, дело показывает, как развивается и углубляется интерес налоговых органов к этим схемам — уже не просто заем без признаков возврата, а более сложная совокупность сделок. «Учитывая повышение НДФЛ с 2025 года, а также тот факт, что «налоговая» амнистия зарплатных налогов и взносов не коснется, стоит ожидать только усложнения существующих и появления новых схем снижения налогового бремени», — полагает она.