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В систему страхования вкладов принято еще 29 банков
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В систему страхования вкладов принято еще 29 банков
Экономика, 30 ноя 2004, 17:17
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В систему страхования вкладов принято еще 29 банков
Комитет банковского надзора ЦБ РФ, в соответствии с планом, 30 ноября 2004г. вынес очередные заключения по итогам рассмотрения ходатайств банков об их соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов, сообщил департамент внешних и общественных связей Центробанка.

На заседании комитета было принято решение о вынесении положительных заключений о соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов по 27 кредитным организациям.

В частности, приняты решения по следующим банкам: ЗАО "УКБ "Белгородсоцбанк" (г.Белгород), ОАО "КБ "Севергазбанк" (г.Вологда), Ивановский областной банк (ООО) (г.Иваново), ЗАО "ИКБ "Европейский" (г.Калининград), АКБ "Инвестбанк" (г.Калининград), ООО "КБ "Агрорыбпромбанк", (г.Новороссийск), АКБ "ИРС" ЗАО (г.Москва), КБ "Нацинвестпромбанк" (г.Москва), АКБ "Масс Медиа банк" (г.Москва), ЗАО "АКБ "Новикомбанк" (г.Москва), ОАО "Московский кредитный банк" (г.Москва), КБ "Система" ООО (г.Москва), "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (г.Москва), ООО "КБ "Преодоление" (г.Москва), ОАО "Банк "Зенит" (г.Москва), ООО "Расчетно-кредитный банк" (г.Москва), ЗАО "РОСЭКСИМБАНК" (г.Москва), АКБ "Москва.Центр" (г.Москва), ОАО "АКБ "Интернациональный Торговый банк" (г.Омск), ОАО "Банк Оренбург" (г.Оренбург), КБ "Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития" (г.Санкт-Петербург), ЗАО "Рускобанк" (г.Санкт-Петербург), ОАО "Витабанк", (г.Санкт-Петербург), ЗАО "АИБ "Ипотека-Инвест" (г.Набережные Челны), ОАО "АКИБАНК" (г.Набережные Челны), ОАО "Сиббизнесбанк" (г.Сургут), ЗАО "Челябкомзембанк" (г.Челябинск).

На заседании также принято решение о предоставлении лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте банкам: "Международный банк Азербайджана - Москва" (ООО) и ЗАО "Денизбанк Москва", которые обратились за получением такой лицензии впервые. В соответствии с действующим законодательством, указанные банки также становятся участниками системы страхования вкладов. Таким образом, число банков, по которым Комитет банковского надзора принял 30 ноября 2004г. положительные решения об участии в системе страхования вкладов, составляет 29.

Следующее заседание Комитета банковского надзора Банка России по рассмотрению очередной группы ходатайств банков предполагается провести ориентировочно 7 декабря 2004г. Таким образом, в систему страхования банковских вкладов на сегодняшний день допущены 265 кредитных организаций.

Напомним, что, по заявлению Комитета банковского надзора Банка России, принятие того или иного банка в систему страхования вкладов не означает, что банки, вступившие в нее раньше, имеют более высокие финансовые показатели, чем вступившие позже. Все банки, которые вступили в систему страхования вкладов, отвечают критериям, установленным ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" и указаниям Банка России от 16.01.2004 N1379-У "Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов".

Теги: ЦБ , Центробанк , банковский надзор , общественная связь
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