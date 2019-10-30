Минсельхоз после оценки экономистов заявил об обеспеченности россиян едой

В ведомстве заверили, что Россия достигла значений «продовольственной безопасности» по зерну, мясу и сахару, а санкции в том числе позволили сельскому хозяйству перейти на «экспортно-ориентированную модель» развития отрасли

Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

«Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам», — отметили в министерстве.

Заявление ведомства появилось после публикации мониторинга экономической ситуации от экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГСа. В нем приводился анализ предложенных Минсельхозом изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства, согласно которым экспорт продукции АПК в 2025 году должен вырасти в 2,2 раза — до $45 млрд. Задачу увеличить экспорт в мае 2018 года ставил президент Владимир Путин.

Согласно заключению экспертов, в таком случае внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться на 10% из-за низких темпов производства, на рост которого не заложено дополнительное финансирование.