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Экономика ,  
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Минсельхоз после оценки экономистов заявил об обеспеченности россиян едой
В ведомстве заверили, что Россия достигла значений «продовольственной безопасности» по зерну, мясу и сахару, а санкции в том числе позволили сельскому хозяйству перейти на «экспортно-ориентированную модель» развития отрасли

Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

«Мы достигли значений продовольственной безопасности практически по всем ключевым направлениям: по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам», — отметили в министерстве.

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Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами

Заявление ведомства появилось после публикации мониторинга экономической ситуации от экспертов Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГСа. В нем приводился анализ предложенных Минсельхозом изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства, согласно которым экспорт продукции АПК в 2025 году должен вырасти в 2,2 раза — до $45 млрд. Задачу увеличить экспорт в мае 2018 года ставил президент Владимир Путин.

Согласно заключению экспертов, в таком случае внутреннее потребление продовольствия в России может сократиться на 10% из-за низких темпов производства, на рост которого не заложено дополнительное финансирование.

В Минсельхозе отметили, что за время действия санкций (2014-2018 годы) российское производство в сфере сельского хозяйства выросло на 14,3%, а импорт уменьшился на 31,2%, что в том числе позволило перейти на «экспортно-ориентированную модель развития отрасли». В ведомстве назвали Россию «значимым поставщиком продовольствия на мировых рынках». Там добавили, что в 2019 году ожидают положительную динамику «практически по всем ключевым направлениям» при сборе урожая, а также прогнозируют рост производства мяса птицы и молока.

Автор: Артём Губенко
Теги: сельское хозяйство, экспорт, Минсельхоз
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