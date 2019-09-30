Кто управляет крупным бизнесом в России: демография рейтинга РБК 500

Рейтинг РБК 500 не только показывает состояние дел в российской экономике, но также помогает составить представление о капитанах отечественного бизнеса.

Изучив личные данные 373 руководителей компаний — участниц рейтинга, мы выяснили оптимальный возраст для успешного занятия бизнесом — 45 лет (6,2% от общего числа руководителей). При этом в возрастной диапазон от 39 лет до 51 года вошли более половины участников рейтинга.