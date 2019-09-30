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Рейтинг РБК 500 ,  
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Кто управляет крупным бизнесом в России: демография рейтинга РБК 500

Рейтинг РБК 500 не только показывает состояние дел в российской экономике, но также помогает составить представление о капитанах отечественного бизнеса.

. Рейтинг крупнейших
компаний России

Изучив личные данные 373 руководителей компаний — участниц рейтинга, мы выяснили оптимальный возраст для успешного занятия бизнесом — 45 лет (6,2% от общего числа руководителей). При этом в возрастной диапазон от 39 лет до 51 года вошли более половины участников рейтинга.

Имя Компания Возраст Позиция компании в рейтинге
Саид Гуцериев ФортеИнвест 31 93
Дмитрий Кудинов Мазда Соллерс Мануфакчуринг Рус 34 297
Борис Добродеев Mail.Ru Group 35 195
Эдуард Давыдов Башкирская содовая компания 35 204
Владимир Бычков СИМ_Авто 35 291
Андрей Недужко АХ Степь 35 452
Юлия Гадлиба Группа Ренессанс Страхование 36 184
Александр Плутник ДОМ.РФ 36 189
Рустем Нуреев Группа Нафис 36 262
Андрей Гурьев ФосАгро 37 59
Тихон Смыков Inventive Retail Group 37 206
Анастасия Карпова Эркафарм 37 223
--- --- --- ---
Николай Токарев Транснефть 68 13
Владимир Богданов Сургутнефтегаз 68 6
Евгений Суббота Корпорация Электросевкавмонтаж 68 439
Владимир Даут Метафракс 68 221
Николай Шульгинов РусГидро 68 32
Владимир Гарюгин Петербургский метрополитен 69 313
Сергей Скуратов Уральские авиалинии 69 166
Вагит Алекперов Лукойл 69 2
Владимир Куницкий Акрон 71 138
Надежда Мартьянова СК МАКС 72 456
Владимир Скорняков Каменск-Уральский металлургический завод 72 376
Александр Апазов Фармимэкс 80 361

Если рассмотреть стаж руководства компаниями, а здесь мы располагаем данными по 496 участникам рейтинга, то налицо тенденция «свежей крови» — более половины руководителей возглавляют свои компании не более пяти лет. При этом в рейтинге руководителей есть и настоящие патриархи.

Теги: РБК 500
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