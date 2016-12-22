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Египет объявил о выходе на самообеспечение газом
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Египет объявил о выходе на самообеспечение газом
Экономика, 12:42
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Египет объявил о выходе на самообеспечение газом
Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарик аль-Мулла объявил, что его страна больше не будет закупать природный газ за рубежом. Собственная добыча газа вышла на уровень самообеспечения, уточнил он
Фото: Amr Dalsh / Reuters

Египет больше не будет импортировать природный газ, заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарик аль-Мулла. По его словам, страна вышла на самообеспечение газом и не нуждается в поставках из-за рубежа.

«После последней партии сжиженного природного газа, которую Египет получил на прошлой неделе, мы объявляем о прекращении импорта газа», — цитирует министра агентство Reuters.

Более того, аль-Мулла заявил, что Египет стремится стать региональным центром торговли сжиженным природным газом. В стране за последние годы были открыты крупные месторождения, в том числе морское газовое месторождение Эз-Зохр, запасы которого оцениваются в 30 трлн куб.​ футов газа.

Добыча собственного природного газа в сентябре в Египте вышла на уровень 6,6 млрд куб. футов в день, в то время как еще в июне она составляла 6 млрд куб. футов в день.

Компания Фридмана инвестирует $500 млн в добычу нефти и газа в Египте
Бизнес

В феврале 2018 года нефтегазовая компания DEA Deutsche Erdoel, входящая в группу LetterOne Михаила Фридмана, объявила, что намерена инвестировать $500 млн в добычу нефти и газа в Египте в течение трех лет.

«Египет продолжает оставаться важным направлением в глобальном портфеле DEA. При целевых инвестициях в наши ключевые активы мы планируем удвоить нашу продукцию в стране в течение следующих двух лет», — заявила тогда генеральный директор DEA Мария Мореус Хансен. Компания объявила о планах увеличить добычу на нефтяных месторождениях в Суэцком канале и газовом месторождении Disouq в дельте реки Нил.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Египет , газодобыча , импорт
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